Begegnung mit dem Werk des Literaturnobelpreisträgers : „Das verlorene Paradies“ ist wieder lieferbar

Stockholm Abdulrazak Gurnahs Roman „Das verlorene Paradies“ eignet sich als Einstieg ins Werk des aktuellen Literaturnobelpreisträgers. Es liegt jetzt wieder in deutscher Übersetzung vor.

Die Geschichte spielt in Ostafrika Ende des 19. Jahrhunderts. Im Zentrum steht der junge Yusuf, der mit zwölf Jahren von seinen Eltern als Pfand weggegeben wird, um so für die Schulden zu bürgen, in die sie sich bei der Eröffnung eines kleinen Hotels geritten haben. So wächst der Junge bei einem Kaufmann an der Küste auf, von dem er glaubt, es sei sein Onkel, der von allen anderen aber nur „Seyyid“ („Herr“ oder „Meister“) genannt wird. Yusuf hilft dem wenig älteren Khalil im Laden aus, der auch von seinen verschuldeten Eltern weggegeben wurde, er lernt muslimische Händler und indische Geldverleiher kennen und begleitet seinen „Onkel“ auf einer Expedition ins Land jenseits des großen Sees, auf der viele Teilnehmer ihr Leben lassen.