Björn Ulvaeus: "Abba wird nie wieder live auftreten"

Der Gitarrist des schwedischen Pop-Quartetts über neue Songs, gemeinsame Pläne und die vergeblichen Wünsche der Fans in aller Welt.

Stockholm Bei der Eröffnung einer neuen Zusatzausstellung im populären Abba-Museum in Stockholm zu den Solokarrieren der vier Abba-Mitglieder Agnetha Fältskog (68), Björn Ulvaeus (73), Benny Andersson (71) und Anni-Frid "Frida" Lyngstad (72) haben wir ein Gespräch mit Frontmann Ulvaeus geführt. Es fand in entspannter Atmosphäre statt und wurde sofort per Du geführt.

Abba heute Die Band Abba hat, vor allem auch angetrieben durch ihren geschäftstüchtigen Frontmann Ulvaeus, trotz langer Pause, bereits ungewöhnlich viele kommerzielle Formate ausprobiert. Da sind etwa das weltweit aufgeführte Abba-Musical "Mamma Mia!" und der Hollywood-Film "Mamma Mia!" zum Musical mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Die Fortsetzung "Mamma Mia 2!" kommt im Juli in die Kinos. Hinzu kommt das Format "Mamma Mia - the Party", wo Gäste in den Kulissen einer Taverne in Stockholm als Showteilnehmer trinken und feiern können. Außerdem gibt es das interaktive "Abba Museum" in Schwedens Hauptstadt, wo Besucher mit Hologrammen der Abba-Mitglieder singen können.

Ulvaeus Nun ja (denkt nach), ich muss sagen, dass sich das letztlich total fantastisch angefühlt hat. Wir wussten ja zunächst nicht, wie es sich erstmals wieder seit 1982 anfühlen würde, wieder zusammen in so einem Milieu zu stehen, also in einem Studio. Das war wie schwupps zurück in die alte Zeit, als ob es nie eine Pause gegeben hätte. Nach all den Jahren zusammen damals und all den gemeinsamen Erlebnissen wuchs zwischen uns ein enges Band. Wir haben ja so viel zusammen durchgemacht! Das Band war da und noch genauso stark wie damals. Das fühlten wir alle bei den Aufnahmen. Die Zusammenarbeit lief, wie damals auch, wie am Schnürchen. Da ist etwas sehr Spezielles zwischen uns vier.