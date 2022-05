Weltpremiere in London : Neue Abba-Show wäre fast im Ruhrgebiet gelandet

London 40 Jahre mussten die Fans auf ein Comeback warten. In Zukunft stehen Abba wieder regelmäßig auf der Bühne, allerdings nicht leibhaftig. In London startet die spektakuläre Konzertshow „Abba Voyage“. Fast wäre sie im Ruhrgebiet gelandet, verrät Abba-Ikone Björn Ulvaeus.

Mit Nostalgie hat Björn Ulvaeus eigentlich nichts am Hut. „Ich schaue lieber nach vorn“, sagt der Abba-Star, der vor kurzem seinen 77. Geburtstag gefeiert hat. „In meinem Alter lebe ich sehr viel lieber im Hier und Jetzt und in der unmittelbaren Zukunft.“ Doch Gegenwart und Zukunft sind für den Schweden untrennbar mit seiner musikalischen Vergangenheit und seiner legendären Band verknüpft, mit Popklassikern wie „Dancing Queen“, „Waterloo“ oder „Mamma Mia“. Diese Songs können Abba-Fans nun erstmals seit 40 Jahren wieder im Konzert erleben.

„Abba Voyage“ heißt die neue Show, die am Donnerstag (26.5., 20.00 Uhr MESZ) in London ihre Weltpremiere feiert und für die die Tickets zwischen umgerechnet etwa 25 Euro und 169 Euro kosten.

Der Gesang und einige von Ulvaeus' Gitarrenharmonien kommen vom Band und stammen von den früheren Studioaufnahmen. „Die alten Stimmen sind so in den Sound integriert, dass es sich anfühlt, als wäre es live“, versichert Ulvaeus, der die Show mit seinem Abba-Kollegen und Songwriting-Partner Benny Andersson auf die Beine stellte und dafür auch die beiden Abba-Sängerinnen Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad gewinnen konnte.

Alle vier mussten dafür in Motion-Capture-Anzüge schlüpfen und sich wochenlang vor 160 Kameras, die jede Bewegung aufzeichneten, zu ihren alten Songs bewegen. Der Rest passierte am Computer. Die Firma Industrial Light & Magic von „Star Wars“-Schöpfer George Lucas machte aus den in die Jahre gekommenen Musikern - Agnetha ist mit 72 die jüngste - die faltenlosen Abba-Stars auf dem Karrierehöhepunkt in den 70er Jahren. Futuristische Bühnen-Outfits gab es obendrauf.

Dass die Show in London stattfindet und nicht etwa in Stockholm, hat Platzgründe. Die Technik hinter „Abba Voyage“ ist so komplex, dass dafür extra ein eigenes Theater gebaut werden musste. „Stockholm war zu klein“, berichtet Ulvaeus. „Die Frage war also eher: London oder das Ruhrgebiet. Wir brauchten einen Platz, an dem die Show lange bleiben kann.“ London habe sich dann als geeigneter Ort ergeben. Nahe dem Olympiastadion in Stratford steht nun die Abba-Arena.