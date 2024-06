„A Quiet Place: Tag Eins“ Wer laut ist, weckt das Grauen

Und dort ist es nicht still, sondern laut. 90 Dezibel – so informiert die Titeleinblendung zu Beginn – misst die durchschnittliche Lautstärke in Manhattan. Kein Wunder, dass die audiosensitiven Außerirdischen sich die dicht besiedelte Metropole als einen der Hauptlandeplätze ausgesucht haben. Ohne Vorwarnung fallen sie über die menschliche Zivilisation her und töten alles, was einen Mucks von sich gibt.