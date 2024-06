Beste Freundin von Anne Frank erinnert sich „Anne, Du bist berühmt geworden“

Dieser Gedenktag macht auch ratlos. So hilfreich und wichtig die Erinnerungen an Anne Frank sind, so beklemmend ist es, jetzt an den 95. Geburtstag eines jüdischen Mädchens zu erinnern, das bloß 15 Jahre alt werden durfte. Und das die beiden letzten Lebensjahre in einem Versteck in Amsterdam zubringen musste, ehe Nazis sie aufspürten und ins Konzentrationslager von Bergen-Belsen deportierten. Dort starb sie im März 1945 an Typhus. Ein kurzes, tragisches Leben – und mit ihrem Tagebuch ein weltweit bekanntes: In mehr als 80 Sprachen ist es übersetzt worden.