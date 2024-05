Neues Buch über 50 Jahre freie darstellende Kunst in Düsseldorf Es ist Bewegung in der Szene

Das Buch ist ein lebendiger Rückblick auf fünf Jahrzehnte Tanz, Theater und performative Künste in Düsseldorf. Am Anfang gab es noch keine Strukturen, da hieß es: einfach mal machen. Heute, so erfährt der Leser, haben es freischaffende Künstlerinnen und Künstler nicht leicht. Denn Häuser, die aus dieser wilden Anfangszeit hervorgingen wie das Tanzhaus NRW (als Nachfolge von Die Werkstatt) oder das FFT (als Nachfolge des JuTA und der Kammerspiele) werden inzwischen kuratiert. Kreative, die in diese Konzepte nicht hineinpassen, müssen sich andere Wege und Bühnen suchen.