40 Jahre Modemagazin aus München : Die Deutsche Vogue feiert ihr Jubiläum mit einer Ausstellung

Die „Vogue“ ist eines der einflussreichsten Modemagazine weltweit. Zum 40. Geburtstag der deutschen Ausgabe zeigt die Villa Stuck in München bis 12. Januar die Ausstellung „Ist das Mode oder kann das weg!

Die erste Ausgabe wurde 1892 in den USA veröffentlicht. 1928 gab es das Magazin schon einmal für kurze Zeit in Deutschland. 1979 wurde sie wieder aufgelegt und erscheint seitdem monatlich im Condé Nast Verlag, mit Redaktion in München. Das luxuriöse Modemagazin erlangte schnell Kultstatus. Was in der „Vogue“ erscheint, ist wortwörtlich „en vogue“, also im Trend. Seit 2003 ist Christiane Arp Chefredakteurin. Mit Michael Burs, Direktor des Museums Villa Stuck, und dem Fotografen Martin Fengel kuratiert sie die Ausstellung.