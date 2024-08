Am Montag erscheint der neue Duden für die deutsche Rechtschreibung So viele neue deutsche Wörter gab es noch nie

151.000 Einträge sind es geworden, und man fragt sich erstens, wohin das mit der deutschen Sprache noch führen soll, und zweitens, wer all die Wörter lernen kann? Ist der Duden also unser Klotz am Bein der Deutschsprechenden? Am linguistischen Dilemma ist ausnahmsweise nicht die „Ampelregierung“ schuld noch die „Coronakrise“ und unsere wachsende „Ambiguitätstoleranz“, nicht einmal der „Dürresommer“ oder die „klimagerechten“ Ernährung durch „Fleischersatz“. Auch lauert kein „Verschwörungsmythos“ oder gar „Neurodiversität“ hinter all dem, so dass wir keine „Triggerwarnung“ rausgeben und eine „Regenbogenfahne“ hissen müssen. Sollten Ihnen diese Erklärungssätze jetzt mehr oder weniger Spanisch vorkommen, so liegen Sie leider falsch. Weil sie es aus reinstem, das heißt jüngstem Duden-Deutsch bestehen: Nämlich aus zehn von 3000 Wörtern, die jetzt erstmals im Duden verzeichnet sind, wie gesagt: von Ampelregierung bis Verschwörungsmythos.