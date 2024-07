Chilly Gonzalez spielt vor dem Kölner Dom Viel Witz und Wahn in der Wahlheimat

3000 Fans sind auf den Roncalli-Platz gekommen, um den Meister der musikalischen Metamorphosen zu feiern. Gonzalez, der ständig zwischen Englisch und Deutsch hin und her wechselt und auch schon mal beides in einem Satz kombiniert, verspricht „delikate Weltpremieren“ und „ofenfrische“ Ware. Dazu gehören die Songs aus dem neuen Album „Gonzo“, das durch intelligente, wortreiche Rap-Songs mit kurzweiligen Reimen besticht, etwa bei „Bongo Gonzo“. Gonzalez trommelt hier zunächst solo und verkündet für ihn typische, wichtige Botschaften: „The first time, that I entertained, was the first time, that I felt sane.“