Was uns Immanuel Kant heute noch zu sagen hat Der Weltbürger von Königsberg

Immanuel Kant (1724-1804) wird in diesem Jahr selbst in seiner unter dem Namen Kaliningrad zu Russland zählenden Heimat Königsberg gefeiert. Präsident Putin hat den Reigen der Veranstaltungen rund um den 300. Geburtstag am 22. April zur Chefsache erklärt und beruft sich darauf, dass Kant einst im Siebenjährigen Krieg fünf Jahre lang Untertan des Russischen Reiches war. Im Mittelpunkt wird ein internationaler Kongress stehen. Darin soll, wie verlautet, Kant als der wirkliche Bewahrer abendländischer Werte geehrt werden, in Abgrenzung zum politisch-kulturellen Feind. Da kommt dem Präsidenten Kaliningrad als Schauplatz gerade recht, jene russische Exklave, die eingekeilt zwischen Litauen und Polen liegt und damit unmittelbar an der Grenze zum Gebiet der Nato, auf dem die Werte des Westens gelten.