Die Zwanziger Jahre in der Bundeskunsthalle Euphorisches Jahrzehnt mit Brüchen

Ja, vielleicht waren die „Goldenen Zwanziger“ so, wie sie uns die Bonner Bundeskunsthalle in ihrem mitunter recht braven Kaleidoskop vorführt. Wer aber in die Augen der Protagonisten blickt, zweifelt am Goldgehalt des Jahrzehnts: In den ausgemergelten Zügen des von Conrad Felixmüller gemalten „Zeitungsjungen“ (1928), der die linke „Arbeiter-Illustrierte-Zeitung“ austrägt, spiegeln sich Hunger und Entbehrung. Der melancholische, wenn nicht resignierte Blick in Christian Schads Bildnis der Pianistin Anna Gabbioneta (1927) hat bestimmt mehr gesehen als die üppigen Auslagen der Konsumpaläste. Skeptisch, sehr ernst und durchaus selbstbewusst posierte die „Frau mit Zigarette“ 1926 für den Maler Carl Walther. Die Blicke des jungen Mannes, den Aleksander Krims 1922 malte, und des lettischen Musikers Juljs Sprogis, den Jekabs Kazaks 1920 verewigte, sind ähnlich leer wie die der Figuren des Bauhaus-Meisters Oskar Schlemmer (1930), des goldenen Maschinenmenschen von Rudolf Belling (1923) oder der stählernen Frau aus Fritz Langs Film „Metropolis“ (1927).