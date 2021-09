Ausstellung in der Kunsthalle : Düsseldorfs Freunde aus Nippon

Kinoshita Ryo, „Let me love yellow“, 2021. Foto: Katja Illner

Düsseldorf Die Kunsthalle Düsseldorf feiert den 160-jährigen Handelsvertrag zwischen Japan und Deutschland mit einer verschmitzten, komischen und lustigen Schau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

1951 siedelten sich die ersten japanischen Firmen in Düsseldorf an. In den frühen 1960er Jahren folgten die Künstler, die bei diesen Firmen jobbten und preiswert an der Kunstakademie studierten. Über Flüsterpropaganda kamen schließlich 316 Studenten, denn die hiesige Akademie genoss in ihrer Heimat zeitweilig Kultstatus. Sie fühlten sich wohl, viele blieben, denn nun wurde auch die Infrastruktur ausgebaut. Heute beherbergt die Region Düsseldorf mit 8400 Japanern die drittgrößte japanische Community Europas. Zu den inzwischen 400 japanischen Firmen gesellen sich Schulen, Clubs, Kindergärten, Generalkonsulat, IHK. Dazu gibt es regelmäßig Events zum Feiern. Der jetzige Anlass ist der 160-jährige Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen Japan und dem damaligen Preußen. Er wird mit einer kurzweiligen Ausstellung in der Kunsthalle begangen.

Der Titel entspricht dem Anlass. „Tomodachi to“ heißt Freunde oder im Zungenbrecher-Deutsch „Freund*innen“. Im Schneeballsystem luden Kunsthallenchef Gregor Jansen und Kuratorin Alicia Holthausen fünf Japaner ein, die hier studiert hatten, und diese schlugen ihrerseits Freunde vor. So lud der einstige Penck-Schüler Nara Yoshitomo, der mit seinen scheinbar unschuldigen Kindchen-Köpfen zum Superstar wurde, den in Düsseldorf beheimateten Nakahara Masao ein. Masao hatte 1988 seinen damals unbedarften Kommilitonen in seiner Mansarde aufgenommen, und Yoshitomo bedankt sich nun in rührenden Tönen. Nur: Masao hatte seitdem von seinem Freund nichts mehr gehört und seit 25 Jahren keine Kunst gezeigt, sondern seine fünfköpfige Familie ernährt. Nun packt er aus.

Info Ein Künstler aus jeder Generation Ausstellung „Tomodachi to“ ist eine kurzweilige, aber auch zufällige Schau, denn die Kuratoren Gregor Jansen und Alicia Holthausen luden aus jeder Generation nur einen japanischen Künstler ein, der in Düsseldorf studiert hat. Wichtige Künstler wie Takeshi Makishima, Satoshi Kojima, Taka Kagitomi und Takato Saito fielen durch dieses Raster. Kunsthalle Die Ausstellung läuft am Grabbeplatz 4 bis zum 24. Oktober. Geöffnet ist sie Dienstag bis Sonntag 11 – 18 Uhr. Der Katalog, von japanischen Partnern finanziert, erscheint später.

Wundersam gruselige, aber auch komische Pappmaché-Wesen aus Zeitungs- und Klopapier sowie Weißleim und Gips-Anstrich schweben mit Riesenköpfen auf viel zu kleinen Körpern, steigen als wächserne Kerle auf zerbrechliche Leitern, stecken in Ballkörben fest oder schubsen sich gegenseitig in einer Puppenstube. Es sind winzige, sehr ästhetische Figuren, die mit ihren Mundlöchern und Augenschlitzen existenzielle Geschichten zwischen Hoffnung und Angst erzählen. Nara hatte bei Instagram einen Zipfel dessen entdeckt, was jetzt zum Vorschein kommt.

Selbstverständlich wurde Takeoka Yuji eingeladen, der pensionierte Professor und Teilnehmer der Documenta, Ex-Student von Heerich und Rinke. Er ließ das Ofenloch von Beuys öffnen und daneben drei Wandteile aufschneiden, um zwei Acrylkästen und einen Bronzekasten einzulassen. Aus dem transparenten Acryl funkeln nun silberne Isolierfolie und Goldplättchen. Da Yuji in typisch japanischer Manier Ästhet, Perfektionist und Minimalist ist, stellte er vor seine Kästen einen vergoldeten Handlauf, als wolle er sein Werk vor dem Publikum schützen. Er lud seinerseits die Berliner Künstlerin Karin Sander ein, die mit gläsernen Vitrinenschränken aufwartet, in die betuchte Gäste ihre Mäntel hängen könnten.

Der jüngste Star am Rhein ist Kinoshita Ryo, Meisterschüler von Tomma Abts, der bei einer Stofffirma jobbte und seitdem in Stoffmuster vernarrt ist. Er drückt Farbpaste durch selbst gebastelte Tüllen und erzeugt ein akkurates Farbraster auf den Untergrund, zwischen lustige Katzen mit langen Schwänzen. Mit diesem bunten Strichmuster überrundet er die Op-Artisten durch Humor und poppige Effekte. Seine Lampe mit vier Mondgesichtern obenauf wirkt von weitem vollplastisch. Beim Nähertreten entpuppt sich das Ganze als zweifarbige Folienstreifen mit viel Luft dazwischen, so dass sich das Volumen in Schwerelosigkeit auflöst. Ryo schlug seinerseits den Performance-Künstler Arakawo Soya vor.

Ein wirklicher Dialog mit zwei brillanten Installationen ergeben sich zwischen Ando Yukako und Magdalena Jetelova. Yukako hat ein „Offenes Gatter“ anfertigen und knatschgelb streichen lassen. Nun hängt es kopfüber an einer hohen Wand und spiegelt sich in der riesigen Silberfolie von Magdalena Jetelova, einst Professorin von Yukako. Hinter Jetelovas Folie wird Cage-Musik so lautstark über einen Verstärker übertragen, dass die versilberte Membran vibriert. Unbewegt bleibt nur die fernöstliche Sentenz, dass das „Wesentliche nicht länger sichtbar“ sei. Zugleich spiegelt die Folie den Zaun der Ex-Studentin.