Literaturhandlung: Volles Haus

1500 Lesungen in 30 Jahren: die Literaturhandlung Müller & Böhm in der Altstadt feiert ihr Jubiläum auch mit einer Foto-Ausstellung.

Wie will man 30 intensive Jahre in Worte fassen? Selinde Böhm und Rudolf Müller sitzen in ihrer Literaturhandlung im Heine Haus und wissen nicht so recht, wo sie anfangen sollen. Bei den treuen Autoren, die zu Freunden wurden? Den über 1500 Lesungen aus dieser Zeit? Dem eigenen Leben, das von der anstrengenden und zugleich beglückenden Arbeit nie zu trennen war?

Selinde Böhm bevorzugt philosophische Werke oder Liebesromane: „Ich mag die Auseinandersetzung mit Leben, Liebe, Tod und lese auch mal quer. Er nicht.“ Rudolf Müller lächelt fein. „Lesen ist für mich ein Stück Genuss. Ein Glas guten Rotwein kippt man ja auch nicht schnell weg.“ Mit seinem Gespür für Literatur gelang es ihm, Autoren zu gewinnen, die Müller & Böhm zu ihrer liebsten Lese-Stätte erkoren und ihre Bücher oft genug zuerst in Düsseldorf präsentierten. Und nicht selten wurden die Buchhändler selber in literarischen Werken verewigt. So reichhaltig wie die Liste erlauchter Namen (Cees Nooteboom, Raoul Schrott, Durs Grünbein, Herta Müller, Günter Grass, Margriet de Moor, Peter Bichsel) ist der Anekdoten-Schatz aus drei Jahrzehnten. Natürlich gab und gibt es Diven unter den Gästen. „Um Martin Walser muss man sich intensiv kümmern, da lief ich immer zur Hochform auf“, berichtet Selinde Böhm. Die Belohnung folgte, als der Schriftsteller aus dem Taxi zum Abschied „Selinde forever!“ rief. Unvergessen auch, wie sie Stéphane Hessel („Empört euch“) einen Apfelsaft servierte und der 91jährige sich gerührt bedankte: „Sie sind wie eine Mutter zu mir.“ Oder wie Peter Handke Steinpilze in einem Plastikbeutel mitbrachte, die er in seinem Wäldchen bei Paris gesammelt hatte. Nach der Lesung hat er sie dann in der Mini-Küche der Buchhandlung gebraten.