Unser großes Deutschrätsel : „Buchstaben“ war das richtige Lösungswort

Düsseldorf Zum Auftakt der Buchmesse veranstalteten wir mit Bastian Sick ein großes Deutsch-Rätsel. Rund 1200 Leserinnen und Leser nahmen daran teil.

Einst hielt Bastian Sick die vermutlich größte Deutschstunde aller Zeiten ab. 15 Jahre ist es her, da der Bestsellerautor in der Köln-Arena 15.000 wissbegierige Menschen für unsere Sprache faszinierte. Ganz so groß war unsere Deutschstunde mit Bastian Sick, die wir in unserer Zeitung zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse veranstaltet hatten, zwar nicht. Aber dennoch sprengte die Teilnehmerzahl sämtliche Klassenzimmer: Rund 1200 Leserinnen und Leser nahmen an unserem Rätsel mit zehn zum Teil kniffligen Fragen und Zweifelsfragen der deutschen Sprache teil.