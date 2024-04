Liederabend in der Tonhalle Die Vielfalt der Heimat

Auch in diesem Jahr endete das Heimatlieder-Projekt der Tonhalle mit einem gemeinsamen Konzert aller Teilnehmer. In der Sternenhalle hörte man musikalische Beiträge aus serbischen, spanischen, hebräischen, arabischen, ukrainischen und persischen Sprachräumen. Allen gemeinsam war die Sehnsucht nach dem Herkunftsland und das gleichzeitige Bekenntnis einer gelungenen Integration in Deutschland. Aussagen aus dem Kreis der etwa 100 Chormitglieder aus Düsseldorf und Umgebung mit internationaler Familiengeschichte ergänzten auf Deutsch die gesungene Sprachvielfalt.