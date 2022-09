Filmmuseum Düsseldorf zeigt den Klassiker „Nosferatu“ : Als Graf Orlok das Grauen brachte

Düsseldorf Vor 100 Jahren feierte der Stummfilm-Klassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ Premiere auf der Kinoleinwand. Das Filmmuseum zeigt den Klassiker aus den 20-er Jahren mit passender Musik.

Die Premiere fand am 4. März 1922 im Marmorsaal des Zoologischen Gartens Berlin statt, der Kinostart erfolgte am 15. März 1922 im Primus-Palast in Berlin. Kritiker lobten den Film für die Naturaufnahmen, die ihre Schauerwirkung dadurch erzeugen, dass das Unheimliche in den Alltag einbricht. Die große Anzahl an Außenaufnahmen und die intensive Nutzung real existierender Drehorte, wie Wismar, Lübeck und Sylt waren ungewöhnlich zu dieser Zeit. Damit entzog sich Murnau der Kunstwelt des expressionistischen Films.