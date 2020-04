Neues Angebot : Auf RP ONLINE gibt es jetzt auch Kindernachrichten

Kinder lesen Nachrichten auf ihren Smartphones (Symbolfoto). Foto: Shutterstock.com/Rido

Düsseldorf Wir leben in einer komplexen Welt. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist es selbst für Erwachsene nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Noch schwerer haben es Kinder. Doch auch sie wollen sich informieren. Für sie bieten wir daher jetzt eigene Nachrichten an.

Coronavirus-Impfstoff, geschlossene Schulen, Ramadan: Keine einfachen Themen – schon gar nicht, um sie Kindern zu erklären. Gleichzeitig sind Kinder sehr interessiert an dem, was in Deutschland und auf der Welt passiert, und wollen die Hintergründe verstehen – auch gerade jetzt in der Pandemie.

Um diesem Informationsbedürfnis unserer besonders jungen Leser besser gerecht zu werden, freuen wir uns, ab sofort auch eigene Kindernachrichten auf RP ONLINE anbieten zu können. Diese finden alle, die mögen, auf rp-online.de/kindernachrichten.

Dienstleister für die Kindernachrichten ist die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Sie ist eine von mehreren Nachrichtenagenturen, deren Texte wir für unsere Berichterstattung verwenden. Speziell für Kinder hat die dpa ein eigenes Angebot, das wir auf RP ONLINE automatisch übernehmen. Die Nachrichten, etwa aus Politik, Wirtschaft, Sport und Wissenschaft, werden hier kindgerecht erklärt.

Theaterpost bringt das Junge Schauspiel Düsseldorf nach Hause

In der Krise versuchen wir auch an anderer Stelle spannende Inhalte für Kinder anzubieten, die die Kreativität anregen und perfekt gegen Langeweile sind. Dafür arbeiten wir mit dem Jungen Schauspiel Düsseldorf zusammen. Mit ihm haben wir die Theaterpost gestartet, zu finden unter rp-online.de/theaterpost.