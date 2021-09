Evonik Kinderuni : Forscher-Spaß für Kitas und Schulen

Info

Teilnehmerkreis An der "Evonik Kinderuni" und am Kreativwettbewerb können nur teilnehmen:

a) Kindergärten, die im Verbreitungsgebiet von Rheinischer Post, Neuss-Grevenbroicher-Zeitung, Bergischer Morgenpost und Solinger Morgenpost sowie in Essen, Marl, Niederkassel und Wesseling liegen.

b) Grundschulen (1. und 2. Klasse) im Verbreitungsgebiet von Rheinischer Post, Neuss-Grevenbroicher-Zeitung, Bergischer Morgenpost und Solinger Morgenpost.

Anmeldungen Per Telefon unter der Rufnummer 0211 505-1218 oder per E-Mail an die

Adresse evonik-kinderuni@

rheinische-post.de oder per Fax an 0211 505-1463

Anmeldeschluss für die Teilnahme ist am 8. Oktober 2021.

Wettbewerb Beim Kreativwettbewerb können nur Teilnehmer mitmachen, die sich bis Anfang Dezember dafür angemeldet haben.

Beiträge für den Kreativwettbewerb bitte bis zum 17. Januar 2022 schicken an: Rheinische Post, Vertrieb, 40196 Düsseldorf.

Einreichen Zeigen Sie uns zum Beispiel in einer Fotoreportage oder in einem Video, wie Ihre Gruppen mit den Experimenten gearbeitet haben. Außerdem freuen sich die Redaktion und Evonik über von Kindern gezeichnete Bilder, Collagen oder auch Bastelarbeiten. Der Kreativität der Kinder sind bei ihren Wettbewerbs-Beiträgen keine Grenzen gesetzt.

Preise Die ersten 50 Plätze haben die Chance auf Gewinne.