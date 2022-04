Siegerehrung für kleine Forscher : Das sind die Gewinner der Evonik-Kinderuni

Gegen gute Ideen und Phantasie hat selbst das Coronavirus keine Chance. Das haben Kinder aus 700 Kitas und Grundschulen bei der zehnten Auflage der Evonik-Kinderuni bewiesen. Beim Kreativwettbewerb hatte die Jury wie jedes Jahr die Qual der Wahl. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Wie kann eine Orange Feuer spucken? Und was hat Wärme mit Parfüm zu tun? Solche und viele andere spannende Fragen aus unserem Alltag können Mädchen und Jungen aus 700 Grundschulen und Kitas im Land nun mühelos beantworten. Denn bei den großen und kleinen Aha-Momenten unseres Lebens ist keine Zauberei im Spiel, sondern meistens die Wissenschaft. Und die begeistert seit numehr zehn Jahren Mädchen und Jungen bei der Evonik-Kinderuni.

Die Pandemie hat auch im zweiten Corona-Jahr den Forscherdrang nicht gebremst. So hatte RP-Monster Kruschel gemeinsam mit dem Essener Unternehmen Evonik wieder Hunderte kleine Forscher zum Experimentieren eingeladen. Dafür kam im vergangenen Oktober für zwei Wochen die RP in Schulen und Kitas geflattert. Täglich war darin eine Versuchsanleitung, mit der die Mädchen und Jungen ganz praktischen Fragen aus dem Alltag auf den Grund gehen konnten. Wie aus Salzwasser Trinkwasser wird zum Beispiel. Oder wie eine Vogeltränke funktioniert.

Ein wichtiger Teil des Kinderuni-Erfolgskonzeptes ist die Selbstständigkeit der kleinen Forscher. Alle Experimente sind so angelegt, dass die Kinder sie problemlos in Eigenregie durchführen können (natürlich unter Aufsicht). Das bedeutet, die Versuche sind ungefährlich und von RP-Monster Kruschel immer so erklärt, dass alle sie verstehen und Spaß daran haben. Exotisches Zubehör ist auch nie nötig, sondern immer nur Dinge aus dem alltäglichen Gebrauch.