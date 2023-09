Alle Experimente zum Download So spannend war die Evonik Kinderuni 2022/2023

Bei der Evonik Kinderuni vollziehen tausende Jungen und Mädchen in Kindergärten und in den ersten und zweiten Klassen von Grundschulen die hier beschriebenen Experimente nach. Auf kindgerechte Weise lernen sie naturwissenschaftliche Phänomene kennen. Zeitungsmonster Kruschel erklärt, wie sie funktionieren und was dahintersteckt.