Staatsbesuch : Otto Fricke reist mit dem Bundespräsidenten nach Kroatien

Krefeld Der Bundespräsident hat den Krefelder FDP-Abgeordneten zu seiner Kroatien-Reise eingeladen.

(vo) Der Krefeld-Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war offenbar die Initialzündung: Der Krefelder FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke gehört mit zur Delegation des Bundespräsidenten bei dessen Staatsbesuch in Kroatien. Steinmeiers Besuch in Krefeld kam wesentlich auf Vermittlung Frickes zusammen. Fricke führt die Einladung zur Kroatien-Reise auch auf die positiven Eindrücke zurück, die der Bundespräsident von Krefeld gewonnen hat.

„Ich weiß, dass dem Bundespräsidenten und seiner Frau der Besuch in Krefeld im Februar sehr gefallen hat. Die Mies-van-der-Rohe-Häuser, die Demokratiewerkstatt und vor allem auch die Freundlichkeit der Krefelderinnen und Krefelder haben einen bleibenden, positiven Eindruck bei beiden hinterlassen“, sagte Fricke auf Anfrage unserer Redaktion. Er freue sich daher „umso mehr, dass ich den Präsidenten nun bei seinem Staatsbesuch nach Kroatien begleiten darf. Zum Dank werde ich seiner Frau und ihm in Erinnerung an seinen Besuch in Krefeld ein kleines, privates Geschenk überreichen, das ich vorbereitet habe.“

Beim Besuch in Kroatien stehen Termine mit der Präsidentin des Landes, dem Parlamentspräsidenten und der Zivilgesellschaft auf dem Programm. Die Reise gewinnt politisch auch dadurch an Gewicht, dass beide Länder im kommenden Jahr an herausgehobener Stelle für Europa gefordert sind: In der ersten Jahreshälfte 2020 hat Kroatien die EU-Ratspräsidentschaft inne, in der zweiten Deutschland. Deutschland und Kroatien verbindet viel. Rund 370 000 Kroaten leben in Deutschland. Kroatiens Tourismusbranche zählte 2018 mehr als 21 Millionen Übernachtungen aus Deutschland.