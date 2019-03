Zur Lage der Gesamtschulen : Gesamtschüler appellieren an Schulministerium

Schüler der Gesamtschule Kaiserplatz räumen ein, dass es Probleme an den Gesamtschulen gibt, weisen aber auch auf das Engagement der Lehrer, die vielfältigen Strategien für ein gutes soziales Miteinander und die Lernerfolge an ihrer Schule hin. Foto: istockphoto.com

Krefeld Die Schülervertretung der Gesamtschule Kaiserplatz hat auf unseren Bericht zur Lage der Gesamtschulen reagiert.

Schüler der Gesamtschule Kaiserplatz haben mit einer Erklärung auf unseren Bericht „Was ist los an Krefelder Gesamtschulen?“ reagiert. Sie werfen dem Bericht einerseits Einseitigkeit vor, bestätigen allerdings andererseits, dass es die Probleme, die wir anhand von Stimmen von Lehrern und Eltern dokumentiert haben, durchaus gibt. Ihre Stellungnahme endet mit einem Appell an das NRW-Schulministerium und Bildungspolitiker, die Schulen mehr zu unterstützen. Kernsatz: „Mit der Schließung der Hauptschulen und Förderschulen und der stark gewachsenen Anzahl an Seiteneinsteigern (Flüchtlingen) kommt auf die Gesamtschulen eine Belastung zu, die nur mit Ihrer Unterstützung bewältigt werden kann.“

Wir dokumentieren die Stellungnahme komplett im Wortlaut.

„Die Schülervertretung der Gesamtschule Kaiserplatz ist auf Ihren Artikel vom 01.03.2019 „Was ist los an Krefelder Gesamtschulen?“ von Jens Voss aufmerksam geworden und ist über diese ausschließlich negative Berichterstattung aufgebracht. Fest steht, auch wir haben einen gravierenden Mangel an Lehrern und Sonderpädagogen und wünschen uns Unterstützung vom Ministerium. Allerdings sind unsere Lehrer durchaus qualifiziert, engagiert, setzen sich für uns ein und können sich sehr wohl durchsetzen, so dass wir, die Schülerschaft, nicht tagtäglich mit Kopfschmerzen nach Hause gehen müssen. Desweiteren befinden sich in unserer Schule definitiv lernbereite, zielstrebige und intelligente Schüler, welche die gewünschten Abschlüsse mit Erfolg erreichen. Das Abitur an unserer Schule wird zentral geschrieben und ist identisch mit dem auf den Gymnasien.

Natürlich kommt es bei so vielen unterschiedlichen Charakteren und sozialen Schichten leider auch bei uns zu Streit oder Mobbing. Wir sind uns jedoch alle einig, dass dies nicht die Regel ist. Um dem entgegenzuwirken, haben wir unsere Sozialpädagogen, welche unter anderem das Tischgruppentraining in den unteren Jahrgängen durchführen und sich um Streitigkeiten und Mobbing kümmern. Desweiteren haben wir die Streitschlichter AG. Hier werden Schüler ausgebildet, Streitigkeiten schnell, aber nachhaltig zu schlichten. Mit Schulfächern wie Kunst, Kultur, Arbeitslehre/Technik oder Hauswirtschaftslehre werden die Interessen der Schüler gefördert und uns werden Kompetenzen vermittelt, die an Gymnasien meist aufgrund des strengen Unterrichtsplans zu kurz kommen.

Doch abgesehen von dem Unterrichtssystem legt unsere Schule enorm viel Wert auf die Stimme der Schüler. Unsere Schülervertretung wird gehört und in jegliche wichtigen Entscheidungen integriert. Auf einer jährlichen SV-Fahrt fahren alle Klassensprecher, Stufensprecher und die drei Verbindungslehrer nach Xanten, und es werden alle Projekte und zukünftigen Pläne besprochen.

Mit gutem Beispiel geht unsere jährliche Karnevalsfeier voran. Von vielen Schulen hört man, dass Karneval kaum oder gar nicht gefeiert wird. Unsere SV hingegen organisiert eine große Feier für die Schüler mit Bühnenprogramm, Kostümwettbewerb und Lichtershow.

Jeder hat die Möglichkeit sich an der Organisation zu beteiligen und zu engagieren. Auch was die Schulgestaltung angeht, versucht die Schule unseren Wünschen nachzukommen.

Natürlich fehlt es der Schule oft an finanziellen Mitteln, doch durch unsere Verbindungslehrer und die gute Kommunikation mit der Schulleitung findet sich oft eine Lösung. So kümmern wir uns aktuell um das allseits bekannte Toilettenproblem und haben einen Ausschuss aus Schülern, Lehrern und Eltern gegründet, um die Toiletten zu sanieren. Desweiteren haben wir an der Spardaspendenwahl teilgenommen und werden mit Hilfe des gewonnen Geldes im kommenden Frühling unseren Schulhof neu gestalten.

Durch die aktive Schülervertretung übernehmen Schüler jeder Altersgruppe Aufgaben in der Schule und lernen, dadurch Verantwortung zu übernehmen und eigenständig zu arbeiten. Dadurch, dass unsere Arbeit auf der Gesamtschule Kaiserplatz von Schülern, Lehrern sowie Eltern zielführend ist, sind wir traurig und entsetzt über Ihre einseitige Berichterstattung.

Ja, nicht jede Gesamtschule ist so engagiert, doch auch nicht jedes Gymnasium.

Liebes Schulministerium,

die Gesamtschule ist eine tolle Schulform, doch Sie müssen dafür sorgen, dass das auch so bleibt! Mit der Schließung der Hauptschulen und Förderschulen und der stark gewachsenen Anzahl an Seiteneinsteigern (Flüchtlingen) kommt auf die Gesamtschulen eine Belastung zu, die nur mit Ihrer Unterstützung bewältigt werden kann. Wir benötigen mehr Lehrer und Sonderpädagogen, um die individuelle Förderung jedes einzelnen Schülers zu gewährleisten. Bildung ist ein Grundrecht, lassen Sie die Gesamtschulen nicht alleine!

Unterzeichnet von:

Die SV der Gesamtschule Kaiserplatz

Analena Poschmann (Jahrgang 13)

Anneke Petry Jahrgang (12)

Henry Kolnsberg Jahrgang (12)

Jan Riemensperger Jahrgang (13)

Katy Moorehead Jahrgang (11)

Moritz Ernst Jahrgang (10)

Pia Hermanns Jahrgang (10)