Wettflug gegen 6783 Kontrahenten : GPS verhindert Tricksereien beim Wettflug

Peter Wilbertz (r.) mit der einjährigen Siegertaube, die eine gekreuzte Nachfahrin des Täuberichs ist. Diesen Täuberich, Jahrgang 2008, hält der Vereinsvorsitzende Hubert Ramrath. Foto: Karin Verhoeven-Meurer

Liedberg Von wegen – Brieftaubenzüchten sei ein langweiliges Hobby. Zwei Liedberger erreichten mit ihrer Täubin den ersten Platz und setzten sich gegen 270 andere Züchter durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Karin G. Verhoeven-Meurer

Über 430 Kilometer war sie unterwegs – vom französischen Auxerre zurück ins heimische Liedberg. Und damit schaffte die einjährige Täubin der beiden Brieftaubenzüchter Hubert Ramrath und Peter Wilbertz vom Verein „Heimattreue Liedberg“ beim Preisflug des Regionalverbandes den ersten Platz. Ihre Täubin mit der Ringnummer 2065 verwies bei dem Wettflug die anderen 6783 Tauben von 270 Züchtern des Verbandes auf die hinteren Plätze.

Die junge Täubin wurde morgens um Punkt 7.45 Uhr in der französischen Stadt Auxerre aufgelassen und war am gleichen Tag nach 430 Kilometern und 765 Metern genau um 13.17 Uhr wieder im heimischen Taubenschlag. Irrtümer und Tricksereien sind ausgeschlossen, denn durch GPS in den beiden Transport-LKW ist exakt nachzuvollziehen, wo der Start war. Hinzu kommt, dass jede der Tauben einen elektronischen Chip im Ring hat, der über eine Einsatzantenne gezogen wird. So können alle Daten wie die Länge der Flugstrecke und auch die Flugzeit nachgewiesen werden.

Info Speiseplan für Tauben rund um den Flug Nach dem Flug brauchen Tauben kohlenhydrathaltiges Fressen wie beispielsweise Haferflocken und zusätzliches Eiweiß. Entschlackung In der Folge wird das Tier bis Mitte der Woche durch Paddyreis, Gerste und Hafer entschlackt . Fett Ab Mitte der Woche gibt es fettreiches Futter verstärkt durch Sonnenblumenkerne, Sämereien, Mais, Sojabohnen und viel Hanf.

Hubert Ramrath ist 62 Jahre alt und von Beruf Qualitätsprüfer. Sein Freund und Gartennachbar Peter Wilbertz ist 67 Jahre alt und pensionierter Polizist. Die beiden Männer züchten seit einem Vierteljahrhundert gemeinsam ihre Brieftauben und verraten: „Der Stammesvater unserer siegreichen Täubin ist Jahrgang 2008 und ihn haben wir von den Sportsfreunden August und David Balk erhalten. Unser Stammesvater ist ein ‚Koopman’ und Enkel vom ‚kleinen Dirk’ – also von einer ganz berühmten Taube –, den wir mit anderen unserer ganz leistungsstarken Tauben eingekreuzt haben. Aus dieser Linie stammt nun auch unsere Täubin mit der Ringnummer 2065.“

Bereits etliche andere Tauben der beiden Züchter aus Steinhausen sind schon zuvor bei Wettflügen unter den ersten zehn leistungsstarken Tieren gewesen – so auch vor wenigen Tagen. Wilbertz erklärt: „Wir schicken jedes Wochenende 50 bis 60 alte und einjährige Tauben zum Wettflug, haben außerdem 20 Zuchtpaare, die hier bleiben und züchten für uns ganz gezielt etwa 60 junge Tauben. Wir sind also eher Kleinzüchter – aber sehr erfolgreiche.“ Beide geben monatlich zwischen 150 bis 200 Euro für ihr Hobby aus und investieren zudem sehr viel Zeit.

„Jeden Morgen ab sieben Uhr trainieren wir die Männchen und Weibchen insgesamt zweieinhalb Stunden getrennt voneinander und abends noch einmal etwa drei Stunden lang. Die Tauben fliegen immer zurück zum Partner – so wie auch bei den Preisflügen“, so Ramrath. Er ist der Vorsitzende des Taubenzüchtervereins „Heimattreue Liedberg“ und kam schon mit 13 Jahren zu seinem Hobby, als sich eine Taube in den elterlichen Hühnerstall verirrt hatte.

Sein Freund und Mitstreiter Peter Wilbertz ahnte bis zu seinem Umzug nach Steinhausen im Jahr 1984 noch nicht, dass Brieftauben ein Jahrzehnt später eine große Rolle in seinem Leben spielen würden. Beide Männer lieben den Umgang mit den Tauben, den Austausch mit anderen Züchtern und den spannenden WhatsApp-Kontakt am Flugtag.