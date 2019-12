Aus den Vereinen : Neuaufnahmen und Auszeichnungen

Weeze Beim Kolpinggedenktag in Weeze wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Die Kolpingsfamilie Weeze beging vor kurzem ihren Gedenktag. Nach der Heiligen Messe wurde das im September erneuerte Missionskreuz eingesegnet. Leider spielte das Wetter nicht so richtig mit, so dass man sich schnell ins Pfarrheim zum gemeinsames Frühstück zurückzog. Danach beging man den Kolpinggedenktag. Der Vorsitzende Johannes van Hall begrüßte die anwesenden Mitglieder und führte durch die Versammlung. Nach der Totenehrung gab Nina Maas einen umfangreichen Jahresbericht, Erich Janssen berichtete von den Senioren und Heinz Schwevers gab einen ausführlichen und erfreulichen Kassenbericht. Vier neue Mitglieder konnten aufgenommen werden. Drei Jubilare konnten für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt werden. Im Anschluss wurde das umfangreiche und abwechslungsreiche Programm 2020 vorgestellt. Es ist auch im Internet unter www.kolpingsfamilie-weeze.de zu finden. Während der Versammlung wurden die Kinder von Thalena Schnell gut betreut und konnten gemeinsam spielen. Zum Abschluss des harmonischen Kolpinggedenktages gab es für die Kleinen noch lecker gefüllte Tüten, alle sangen noch adventliche Lieder, begleitet von Elisabeth Bauer auf dem Harmonium. Sarah Winkels und Mariella Scuderi spielten auf ihren Querflöten und Carlotta Scuderi und Marie Maas auf ihren Blockflöten. Der Vorsitzende schloss mit guten Wünschen für eine besinnliche Adventszeit, für ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Neues Jahr die Versammlung. Die Jubilare: Für 60-jährige und sogar 65-jährige Mitgliedschaft konnten Mitglieder ihre Urkunden, Anstecknadeln und Gutscheine in Empfang nehmen. Der Vorsitzende berichtete zu den jeweiligen Jubilaren aus deren Anfangszeit bei der Kolpingsfamilie und den Tätigkeiten innenhalb der langen Zeit und bedankte sich für die langjährige Treue. Neue Mitglieder: Auch im Laufe des Jahres 2019 konnte die Kolpingsfamilie neue Mitglieder aufnehmen. 220 Mitglieder hat sie zum Jahresende. Eine breite Altersklasse tut sich dabei auf. Viele ältere Mitglieder sind seit Jahrzehnten dabei, viele junge Familien kamen in den letzten Jahren wieder dazu. Ein schönes Jahresprogramm sorgt dafür, dass alle was Passendes finden und sich so wohlfühlen. Beim Kolpinggedenktag wurden die Neuen vorgestellt und von den vielen anwesenden Mitgliedern herzlich willkommen geheißen.