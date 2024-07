Rad- und Fußpilger treffen sich Pfarrei St. Maria-Magdalena startet Kevelaer-Wallfahrt

Die katholische Pfarrei St. Maria Magdalena Geldern lädt am Sonntag, 7. Juli, zur gemeinsamen Wallfahrt aller Ortsgemeinden nach Kevelaer ein. Der Ablauf knüpft an die Tradition der Vorjahre an. Hier die Zeiten und Treffpunkte für die Rad- und Fußpilgergruppen aus den einzelnen Ortschaften: Aengenesch, Fußpilger: 4.30 Uhr an der Kirche, Radpilger: 5.30 Uhr an der Kirche; Geldern, Fußpilger: 4.45 Uhr an der Pfarrkirche, Radpilger: 6.15 Uhr an der Pfarrkirche; Hartefeld, Fußpilger: 3.30 Uhr an der Kirche, Radpilger: 5.45 Uhr an der Kirche; Kapellen, Fußpilger: 5 Uhr an der Kirche, Radpilger: 5.45 Uhr an der Kirche; Lüllingen, Fußpilger: 6 Uhr an der Kreuzung RWZ, Radpilger: 6.45 Uhr am Friedhof; Pont, Fußpilger: 4.15 Uhr an der Kirche, Radpilger: 6 Uhr an der Kirche; Veert, Fußpilger: 5.15 Uhr an der Kirche, Radpilger: 6.30 Uhr an der Kirche; Walbeck, Fußpilger: 5 Uhr an der Kirche, Radpilger: 6.15 Uhr an der Kirche.