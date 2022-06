Meerbusch : Vorerst keine Pläne für Haltestelle Strümp Nord

Am Dreieck Schloß-, Xantener und Osterather Straße wird es wohl keine neue Haltstelle geben. Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Die Stadt hat eine Umsteige-Haltestelle in Norden von Strümp angeregt. Weder Straßen.NRW noch die Rheinbahn sehen dies jedoch als machbar an. Eine Alternative könnte sich beim Ausbau der K9n ergeben.

Schon länger gibt es die Idee, im Bereich Osterather Straße, Schlossstraße und Xantener Straße eine Haltestelle einzurichten. An diesem Verkehrsknoten kreuzen sich fünf Buslinien, eine Umsteigemöglichkeit würde vielen ÖPNV-Kunden zu Pass kommen.

Die Stadt steht trotz dem ablehnenden Bescheid des Landesbetriebs Straßen.NRW dazu in Kontakt mit der Rheinbahn. Diese jedoch hat eine Stellungnahme abgegeben, in der sie angibt, den Vorschlag geprüft zu haben. Allerdings seien durch die verschiedenen Linienwege mindestens drei Steige nötig, was nur mit großem Aufwand baulich umgesetzt werden könne. Zudem würde die angedachte Haltestelle, da sie abseits der Wohngebiete und Parkplätze liegt, keine zusätzlichen Kunden erreichen, sondern nur dem Umstieg dienen. Eine Koordination kurzer Umsteigezeiten zwischen den Linien sei kaum machbar.