Mit Musik von River Disco Party nach dem Zug auf dem Platz An de Pomp

Was die Feierfreudigen erwartet, erklärt Christian Balke, Gastronom vom Restaurant „Esszimmer im Hygge“. Musik wird es von River Disco geben. Für Essen und Trinken ist reichlich gesorgt. Am Foodtruck gibt es verschiedenen Pommes-Variationen mit Wiedererkennungswert vom „Esszimmer im Hygge“ verspricht Balke. Außerdem ist Nicole Becker von der „Feuerroten Frittenschmiede“ vor Ort. Bei ihr gibt es Bratwurst, Krakauer und Frikadelle im Brötchen sowie Chicken Nuggets. Damit werden sich die beiden Gastronomen ergänzen. Spätestens mit Zugbeginn soll es mit dem gastronomischen Angebot losgehen. Gefeiert werden kann am Rüseldensdag, 21. Februar, bis 21 Uhr. Das Feier-Gelände auf dem Platz An de Pomp wird eingezäunt, es gibt Kontrollen, da es ein Glasverbot gibt. Detlev Steuer vom Rüseldensdagskomitee des Heimat- und Verkehrsverein spricht von einer Bereicherung. „Es ist schön, wenn die Menschen nach dem Zug noch zusammen feiern können“, sagt er zu der neuen Veranstaltung. Nicht nur die Einheimischen genießen das gemeinsame Schunkeln beim letzten Karnevalszug vor Aschermittwoch im Ort, sondern auch aus der Umgebung kommen viele Schaulustige dazu. So eine neue Party nach dem Zug sei eine gute Werbung für den Ort und den Platz An de Pomp, sagt Steuer. Er hofft auf schönes Wetter für den Zug und die Party im Anschluss.