Katholische Kirche in der Krise : Kardinal Marx: „Ich klebe nicht am Amt“

München Der Münchner Erzbischof nannte sein Verhalten gegenüber Missbrauchsbetroffenen „unverzeihlich“, schloss einen Rücktritt jetzt aber aus. Im Missbrauchsgutachten wurden ihm Pflichtverletzungen bescheinigt.

Dennoch, einen Rücktritt wird es nicht geben. Vorerst. Vielmehr wolle er sich der Verantwortung stellen, Missbrauchsfälle in der Kirche aufzuarbeiten. Darum wolle er seinen Dienst weiter leisten – solange dies „hilfreich“ sei, wie er betonte. Sollte man sein Tun in der Missbrauchsaufklärung aber als ein Hindernis verstehen, müsse man darüber neu nachdenken. „Ich klebe nicht an meinem Amt“, betonte er. In der jetzigen Situation erschiene ihm aber ein erneutes Gesuch um Amtsverzicht als ein „Aus-dem-Staub-machen“. „Die innere Bereitschaft und die innere Freiheit, das Amt zu geben, die habe ich weiterhin“, sagte Marx. Verantwortung zu übernehmen, sei nach seinem Verständnis aber nicht sofort mit Rücktritt gleichzusetzen.