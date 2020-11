Mehr Sicherheit für Radfahrer : Politik macht neue Vorschläge zur Brückensanierung in Issum

Issum Dass die Fleuthbrücke in Höhe des Issumer Rathauses eine Gefahrenstelle darstellt, haben Politik und Verwaltung erkannt. Nun sind Lösungen gefragt.

Der Issumer Eckehard Scheurer setzt sich für die Sanierung der Fleuthbrücke in Höhe des Issumer Rathauses ein. Er begrüßt, dass Verwaltung und Politik handeln. Nachdem ein Mann aus seinem Bekanntenkreis so schwer mit dem Fahrrad gestürzt war, dass er kurze Zeit später verstarb, ist ihm das Abwenden von Gefahren an dieser Stelle ein besonderes Anliegen. In der Vergangenheit gab es einen weiteren schweren Unfall. Die Kombination rutschiges Kopfsteinpflaster und unübersichtliche Kante beim Auffahren auf den Radweg haben Politik und Verwaltung als Problem erkannt. Kleine Änderungen sind erfolgt. Die weiße Farbe macht die Kante zum Radweg sichtbar. Im Bauausschuss wurde über die große Sanierung gesprochen. „Ich fand den Plan, den die Verwaltung vorgelegt hat, gut“, sagt Scheurer. Allerdings: „Im Grunde hat jede Partei den Plan ein bisschen zerrissen.“