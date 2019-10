Handball : „So ein Spiel darf nicht noch einmal passieren“

Dusko Bilanovic spricht Klartext – die Frage ist nur, ob seine Spieler das Gehörte auch umsetzen. Foto: Zaunbrecher. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Der Trainer des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen spricht über die Konsequenzen aus der 26:30-Pleite in Krefeld.

Geschichte wiederholt sich manchmal doch. Zumindest im Sport. Am 22. September 2017 reiste der TSV Bayer Dormagen als Favorit in die Glockenspitzhalle, führte zur Pause im Drittliga-Duell mit der HSG Krefeld 15:11 – und verlor am Ende 26:27. „Wir haben zu viele Fehler gemacht,“ stellte der damalige Trainer Ulli Kriebel fest, der mit dieser Niederlage erstmals in die Kritik geriet.

„Wir haben uns am Montag ein 45-minütiges Video nur mit unseren Fehlern angeschaut,“ sagt sein Nachfolger mit ein paar Tagen Abstand zur peinlichen 26:30-Pleite, die sich seine Schützlinge am vergangenen Freitag an gleicher Stelle leisteten. Auch da waren die Dormagener als Favorit angereist, auch da führten sie zur Pause mit 16:15 – und gestatteten am Ende den Krefeldern den ersten Sieg seit dem Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga.

Info Bilanz spricht eindeutig für den TuS Ferndorf Bilanz Die Bilanz spricht eindeutig für den TuS Ferndorf: Von acht Spielen in 2. und 3. Liga gewannen die Siegerländer fünf, eines (am 2. Weihnachtstag 2015) endete Unentschieden (28:28) Siege Dormagener Siege gab es nur am 19. März 2014 (29:24 in Ferndorf) und am 21. August 2015 (37:25) Aktuell Die Duelle in der vergangenen Saison endeten 25:26 (in Ferndorf) und 24:28

Geschichte wiederholt sich manchmal eben doch. Noch steht Dusko Bilanovic nicht in der Kritik. Doch der 48-Jährige weiß, dass sich so etwas ganz schnell ändern kann, wenn der Erfolg ausbleibt. Und das ist angesichts der bevorstehenden Aufgaben beim TuS Ferndorf (Samstag, 19.30 Uhr, Stählerwiese), ebenso wie Krefeld nicht gerade ein „Lieblingsgegner“ der Dormagener (nur zwei Siege in acht Vergleichen), und gegen Altmeister VfL Gummersbach (31. Oktober, 19.30 Uhr, Bayer-Sportcenter) ohne weiteres möglich.

Deshalb hat Dusko Bilanovic Klartext gesprochen unter der Woche mit seinen Spielern: „Ich habe bei einigen Einstellung und Einsatzbereitschaft vermisst,“ sagt er rückblickend auf das Krefeld-Spiel, gesteht aber auch eigene Versäumnisse ein: „Ich dachte, für so ein Derby brauchte ich die Mannschaft nicht extra motivieren. Das war ein Fehler, einige haben offensichtlich nicht gewusst, worum es in so einem Spiel geht.“ Das Interview mit Dusko Bilanovic im Wortlaut:

Herr Bilanovic, wie ist die Stimmung bei Ihrer Mannschaft?

Dusko Bilanovic Wir haben hart gearbeitet in dieser Woche. Und wir sind es doch selbst schuld, wenn wir dabei keine gute Laune hatten.

Wie haben Sie auf die peinliche Vorstellung in Krefeld reagiert?

Bilanovic Wir haben uns am Montag eine Dreiviertelstunde lang ein Video nur mit unseren Fehlern angeschaut und darüber gesprochen. Das war das erste Mal in den zehn Monaten, die ich jetzt hier bin, dass ich zu einer solchen Maßnahme gegriffen habe. Normalerweise schauen wir nach vorne, aber diesmal ging es nicht anders.

Was war denn Ihrer Meinung nach ausschlaggebend für die mit Abstand schwächste Saisonleistung? Haben die Spieler die Favoritenrolle mit mangelnder Einstellung und Ernsthaftigkeit verwechselt?

Bilanovic Nicht alle. Aber manche haben gedacht, das machen wir schon, weil wir besser sind als der Aufsteiger. Da hat dann die Einstellung gefehlt und die nötige Konsequenz. Ich habe Respekt vor der Kampfkraft der Krefelder und auch davor, wie clever sie das Ding nach Hause gebracht haben, als sie einmal in Führung lagen. Aber bei allem Respekt – wir sind nicht an einem starken Gegner gescheitert, sondern an unserer eigenen Dummheit und unseren eigenen Fehlern. Wir haben zehn so genannte hundertprozentige Torchancen nicht genutzt, davon drei Siebenmeter – das geht gar nicht.

Wie wollen Sie verhindern, dass so etwas noch einmal passiert?

Bilanovic So ein Spiel darf nicht noch einmal passieren, das muss jedem von uns klar sein. Vielleicht habe ich selbst auch einen Fehler gemacht: Ich habe gedacht, für so ein Derby brauchte ich die Mannschaft nicht extra motivieren. Aber einige Spieler haben offensichtlich nicht gewusst, worum es in so einem Spiel geht. Das wird so nicht noch einmal vorkommen.

Das nächste Spiel ist gleich wieder so eine Art Derby, wenn es auch nach Ferndorf ein paar Kilometer weiter sind als bis nach Krefeld.

Bilanovic Ja, aber trotzdem wird das keine Kaffeefahrt, das kann ich versprechen. In der vergangenen Woche haben wohl einige Spieler gedacht, es wäre eine.

Nun gehört der TuS Ferndorf ähnlich wie die HSG Krefeld nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern des TSV Bayer Dormagen. Auch Sie haben Ende April mit der 24:28-Heimniederlage schon eine schmerzliche Erfahrung mit den Siegerländern gemacht.

Bilanovic Ich weiß das. Aber darum geht es am Samstag nicht. Am Samstag geht es darum, zu zeigen, dass wir eine Mannschaft, die sehr heimstark ist und über sehr gute Qualität verfügt, schlagen können.

Wie soll das gehen?

Bilanovic Ich erwarte eine Reaktion meiner Mannschaft. Ich erwarte, dass sie in Ferndorf um jeden Zentimeter Hallenboden kämpft, so wie es die Krefelder getan haben und wie es der TuS Ferndorf auch tun wird. Das sind wir auch den Fans schuldig, von denen wieder eine Menge mitfahren werden – und die bestimmt nicht noch mal so ein Spiel sehen wollen wie in Krefeld.

Worauf Sie wetten können...Warum glauben Sie, dass Ihre Mannschaft am Samstag anders auftreten wird?

Bilanovic Weil wir über unsere Fehler gesprochen haben, sowohl die im Spiel als auch die, was die Einstellung betrifft. Und weil wir sehr sehr hart gearbeitet haben. Die, die dabei mitgemacht haben, werden am Samstag kämpfen, davon bin ich überzeugt.

Klingt so, als ob nicht alle mitgemacht hätten?