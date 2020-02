Hotelboom auch im Rheinland : Starkes Plus bei Übernachtungen im Rheinland

Berlin/Düsseldorf Mehr als 50 Prozent legen Düsseldorf und Köln im 10-Jahres-Vergleich bei den Übernachtungen zu. Aber Berlin, München und Hamburg gewinnen sehr viel mehr Gäste. Die IHK Düsseldorf fordert eine bessere Werbung für die Stadt, um die vielen neuen Hotels auch voll zu kriegen.

Düsseldorf hat im vergangenen Jahr mit rund fünf Millionen Übernachtungen in Hotels und Pensionen ein Plus von 55 Prozent gegenüber 2009 erreicht. Köln kam mit 6,5 Millionen Übernachtungen gegenüber 2009 sogar auf einen Zuwachs von 57 Prozent. Doch gemessen an der Entwicklung der 13 größten Städte Deutschlands, die insgesamt um 76 Prozent zulegten, legt das Rheinland beim Tourismus nur schwach zu. Dies geht aus dem Frühjahrsgutachten 2020 der Immobilienweisen hervor. Das Gutachten, herausgegeben vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA), wird am 11. Februar vorgestellt.

Besonders Berlin, München, Hamburg und Frankfurt erreichen laut der Studie ein deutlich höheres Wachstum im Bettengeschäft als die Rheinmetropolen. So sprang die Übernachtungszahl in Berlin um 81 Prozent auf 34,2 Millionen an. In München zog das Geschäft um 84 Prozent auf 18,2 Millionen an. In Hamburg kam dank der vielen Musical-Gäste ein Plus von 87 Prozent auf 15,3 Millionen heraus. Frankfurt kam 2019 auf 10,6 Millionen Gäste, doppelt soviel wie noch zehn Jahre davor. „Berlin, München und Hamburg haben die mit Abstand größte Stahlkraft auf Reisende“, sagt der Kieler Tourismusforscher Martin Lohmann.

Die IHK Düsseldorf erklärt, dass sie auf ein weiteres Wachstum setze. Es seien viele neue Hotelprojekte geplant, die das Niveau anheben. Dabei hatte die Stadt schon vor einiger Zeit von stark wachsenden Kapazitäten berichtet: Bis Ende 2021 sei mit fast 37.000 Betten zu rechnen, vor einem Jahr waren es erst rund 28.000 Betten. „Damit die steigenden Betten-Kapazitäten auch mit steigenden Übernachtungszahlen einhergehen, appelliert die IHK an die Verantwortlichen, die Attraktivität Düsseldorfs sowohl für Geschäftsreisende als auch für Touristen zu erhalten und zu fördern“, so die IHK.