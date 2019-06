Wohnungsmarkt : Für Hauskäufer lohnt Pendeln oft nicht

Düsseldorf In Düsseldorf sind die Immobilienpreise noch mehr als im Umland gestiegen – also zieht es mehr Bürger ins Umland. Doch auf Dauer können die Kosten der weiten Fahrt den Vorteil verzehren. Das ergeben Berechnungen der Postbank.

Kennt die Immobilienpreis-Explosion in NRW und der NRW-Landeshauptstadt noch eine Grenze? Es scheint nicht so: Aktuell kostet eine Eigentumswohnung pro Quadratmeter im Schnitt 3772 Euro, wie eine unserer Redaktion vorab vorliegende Studie des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) für die Postbank ergab. Für 70 Quadratmeter sind inklusive Notarkosten und Grunderwerbssteuer 287.000 Euro fällig.

Um den hohen Kosten zu entgehen, bietet es sich an, trotz Arbeitsplatz in Düsseldorf ins Umland zu ziehen. Doch dabei muss scharf gerechnet werden. Dies hat die Untersuchung für 18 Städte rund um Düsseldorf herausgearbeitet: Ähnliche Rechnungen ließen sich für Köln und Bonn machen. Die Bürger müssen zwischen der Investitionshöhe für Wohnraum und den Kosten für das Pendeln abwägen.

Info Immobilienboom geht weiter Immobilientrend Niedrig-Zinsen drücken die Preise hoch. Städte 2018 stieg laut Postbank der Preis einer Eigentumswohnung in Düsseldorf um 7,5 Prozent, in Mettmann und im Kreis Neuss lag das Plus bei sieben Prozent, in Duisburg bei neun Prozent.

Ein Düsseldorfer Berufstätiger., der nach Wülfrath im Kreis Mettmann zieht, hat zwar den Vorteil einer knapp 130.000 Euro billigeren Wohnung. Doch weil er jeden Tag mehr als 30 Kilometer fahren muss, ist der Vorteil nach 9,5 Jahren Autofahrt wieder weg. Für Pendler per Bus und Bahn ist es dagegen fast 20 Jahre billiger, im Umland zu wohnen. „Es ist erst einmal viel günstiger, eine Immobilie im Umland als in Düsseldorf selbst zu kaufen“, sagt Stephan Hellmann, Regionalbereichsleiter der Postbank Immobilien GmbH. „Aber Erwerber einer Immobilie müssen auch ohne Illusionen zur Kenntnis nehmen, dass ein Leben als Pendler auf lange Sicht sehr teuer werden kann.“

Sehr lohnend ist der Umzug nach Duisburg laut der Studie, weil dort der Quadratmeter Wohnung im Schnitt nur 1233 Euro kostet. Weil Züge zwischen den beiden Hauptbahnhöfen nicht einmal 15 Minuten brauchen, lebt ein Bahn-Pendler 54 Jahre lang günstiger in Duisburg als in Düsseldorf. Bei einer Strecke von 28 Kilometern Länge verschlingt dagegen die Pendelei mit dem Pkw schon nach 18,8 Jahren den Vorteil des günstigeren Immobilienpreises. Umgekehrt bedeutet dies: Nach diesem Zeitraum ist es teurer, in Duisburg zu leben und nach Düsseldorf zu pendeln, als von Anfang an in der Landeshauptstadt gewohnt zu haben.

Weniger lohnend ist der Umzug in die relativ teuren Städte rund um die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt: Nach nur elf Jahren haben die Autopendler aus Mettmann den Preisvorteil beim Immobilienkauf gegenüber Düsseldorf schon verloren. Der Quadratmeterpreis von knapp 2100 Euro macht eine Wohnung eben „nur“ rund 130.000 Euro billiger als in der Metropole. Von Jüchen aus müssen 28 Kilometer gefahren werden. Da ist der Vorteil des Umzugs schon nach 9,2 Jahren verloren. Per Bus oder Bahn ist dies nach 11,5 Jahren der Fall.

Wie erklären sich die hohen Kosten des Pendelns? Erstens kosten auch Dauerkarten für Bus und Bahn einiges an Geld. Zweitens kosten Betrieb und Verschleiß eines Pkw mehr, als viele annehmen: Die Forscher des HWWI gehen von einem Kilometerpreis inklusive Reparaturen, Sprit und Versicherung von 30 Cent aus. Dauerhaft könnte das Pendeln teurer werden: „Wegen der Umweltdebatte würde ich von höheren Kosten fürs Autofahren in der Zukunft ausgehen“, sagt der Düsseldorfer Makler Wulff Aengevelt.

Drittens kalkulieren die Forscher, wie viel Zeit die Pendler für die Fahrt zum Arbeitsplatz und zurück benötigen. Dafür setzen sie einen Stundenlohn von 29 Euro an, dem Bruttodurchschnittslohn in der Landeshauptstadt. Wenn Berufstätige also mehr verdienen, lohnt es sich für sie noch mehr als für Geringverdiener, in der Stadt zu bleiben.

Welche Schlüsse sollten Bürger aus der Studie ziehen? Die Experten von HWWI und Postbank raten dazu, Alternativen realistisch durchzurechnen. So müssen Doppelverdiener doppelte Pendelkosten kalkulieren. Bietet ein Arbeitgeber an, Aufgaben von zu Hause aus erledigen zu können, senkt dies die Kosten. Postbank-Manager Hellmann meint dazu: „Jeder Bürger muss die Rechnung für sich selbst machen. Wenn der Arbeitsplatz innerhalb Düsseldorfs näher am möglichen Pendelort liegt, kostet das Pendeln etwas weniger als in unserer Musterrechnung ab Ortsmitte. Wer einmal pro Woche Home-Office machen kann, muss auch weniger für Sprit ausgeben.“