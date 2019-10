Wirtschaft in Düsseldorf : IHK ehrt die besten Absolventen der Aus- und Weiterbildungen

Düsseldorf Die Industrie- und Handelskammer blickt mit Sorge auf die rückläufige Zahl von Ausbildungsverträgen. Dennoch schließen noch immer viele junge Menschen mit Bestnoten ab.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Düsseldorf sieht Probleme angesichts der sinkenden Zahl abgeschlossener Ausbildungsverträge. „Mit Sorge beobachten wir, dass auch an einem attraktiven Wohn- und Arbeitsplatzumfeld wie der Region Düsseldorf, deren Einwohnerzahl kontinuierlich wächst, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge rückläufig ist“, sagte ihr Präsident Andreas Schmitz bei einer Festveranstaltung in der Tonhalle für die besten Absolventen einer Aus- und Weiterbildung.

Zwar liege die Zahl im IHK-Bezirk Düsseldorf mit etwa 15.000 Azubis immer noch auf einem beachtlichen Niveau. „Sorge bereitet uns hingegen, dass der Fachkräftemangel auch in unserer Region längst Einzug gehalten hat. Denn die Zahl derjenigen Betriebe, die kaum Bewerbungen erhalten haben oder nicht alle Ausbildungsstellen besetzen konnten, nimmt kontinuierlich zu.“ Einen Grund dafür sieht Schmitz in den steigenden Abiturientenzahlen mit einer zunehmenden Neigung zum Studium. Auch das beste Ausbildungssystem, so Schmitz, würde verkümmern, wenn ihm die Auszubildenden ausgingen. An die Unternehmen appellierte er, den Blick zu weiten und auch solchen Bewerbern eine Chance zu geben, die möglicherweise in einzelnen Fächern keine guten Noten mitbrächten.