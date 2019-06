Konzert : „Stout!“ überzeugt mit authentischem Folk

Hückeswagen Das Duo „Stout!“ war am Samstagabend zu Gast im Kultur-Haus Zach und spielte ein grandioses Irish-Folk-Konzert.

Sich als Band wie die englische Biersorte „Stout“ zu nennen, erinnert an typische Trinklieder in irischen Pubs. Die Musiker Mario Kuzyna (35) und Simon Scherer (33), die am Samstagabend im Kultur-Haus Zach zu Gast waren, boten aber weitaus mehr. Ihr neues Programm beinhaltete viele Stücke keltischen Ursprungs von ihrer zweiten CD, die eben nicht jeder mitsingen kann, aber dennoch viel Gefühl transportierten. Darunter die für Irland typischen Polkas, bei denen die Musiker ihre Fingerfertigkeit an den wechselnden Instrumenten Banjo, Gitarre, Mandoline und Akkordeon unter Beweis stellten. Die Balladen hingegen wurden von dem perfekt aufeinander abgestimmten, zweistimmigen Gesang getragen. Selbst Liedtexte in gälischer Sprache kamen beim Publikum an.