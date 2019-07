Schützenfest Hückeswagen : Schützen übernehmen den Stadtschlüssel

Im Heimatmuseum überreichte der Bürgermeister die Insignien an Schützenkönig Gerd Happel.

Der Insignienempfang fand am Samstagabend im Heimatmuseum, der guten Stube im Schloss, statt. Zur Tradition des Empfangs gehört es, dass der Bürgermeister über das aktuelle Geschehen in der Stadt berichtet, während der Schützenchef die Situation des Vereins beleuchtet. Persian ging auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ein, dessen Ziel es sei, die Stadt für die Zukunft fit zu machen. Dennoch solle dabei der historische Charakter der Altstadt beibehalten werden. An der Planung hätten sich viele Bürger beteiligt. „Auch der Schützenverein lebt vom Engagement seiner Mitglieder. Hier wird Tradition gelebt und gepflegt, die aber auch an die Moderne angepasst werden muss“, schlug der Bürgermeister den Bogen zu den Schützen als einen der mitgliederstärksten Vereine der Stadt.

Stefan Lorse zeigte sich in seiner Rede erfreut darüber, dass sich seine negativen Zukunftsprognosen aus dem Vorjahr nicht bestätigt haben. Von „Ermüdungserscheinungen“ gebe es keine Spur – ganz im Gegenteil: Besonders das letzte halbe Jahr sei ein herausragendes Erlebnis gewesen, berichtete Lorse. Nach einer langen Umbaumaßnahme und dem unermüdlichen Einsatz zahlreicher Helfer konnte die Modernisierung der Kleinkaliber-Schießbahn samt Lüftungsanlage und Kugelfang fertiggestellt werden, so dass sie nun den Anforderungen der Behörden entspricht. „Ich habe den festen Glauben, dass wir nach dieser hohen Hürde auch eventuelle Hindernisse in der Zukunft überwinden können“, sagte Lorse. Der Schützenchef überreichte die Silberne Verdienstnadel als Dank für fleißigen Einsatz an die Schützenbrüder Heinz Bosse, Sascha Bosse, Falk Renner, Thorsten Warnecke, Reiner Seckler, Rüdiger Kunz, Hans-Peter Danielsen, Matthias Salewski und Frank Otto mit den Worten: „Ihr seid die leuchtenden Vorbilder, die ein jeder Verein und insbesondere unser Schützenverein gebrauchen kann.“ Im Anschluss an die Zeremonie stießen die Schützen gemeinsam mit dem Königspaar Gerd und Cornelia Happel, ihrem Adjutantenpaar Lutz und Dominique Annacker sowie Schülerprinz Felix Müller an.