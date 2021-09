Geburtstag in Lobberich : Henriette Ramackers wird 99 Jahre alt

Nettetal Sie ist am 16. September 1922 geboren und wuchs in Lobberich auf: Henriette Ramackers. Sie ist gelernte Weberin und übte diesen Beruf bis zur Geburt ihres zweiten Kindes aus. Nach dem Tod ihres Mannes besucht sie regelmäßig die Altenstube, heute der Generationentreff.

Henriette Ramackers , geb. Nobis, meist Oma Henny oder auch Jetti genannt, wird am 16. September 99 Jahre alt. In Lobberich aufgewachsen, hat sie dort die katholische Volksschule besucht und danach eine Weber-Lehre absolviert. Ihren Ernst, der aus russischer Gefangenschaft nach Hause kam, hat sie 1947 geheiratet. Das erste Kind kam dann im Februar 1948, Henny arbeitete noch bis zur Geburt des zweiten Kindes 1954 als Weberin. Ihr Sohn verunglückte mit 17 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall tödlich. Erholen konnte sie sich nur bedingt davon. Zur gleichen Zeit wurde sie zum ersten Mal Oma. Heute sind es drei Enkel- und sieben Ur-Enkelkinder. Zur Nachbarschaft in der Kurzen Straße führte sie ein sehr enges Verhältnis, neben Kegelabenden und Kartenspielen traf man sich auch immer wieder mal zum Kaffeetrinken. Nachdem ihr Mann, einige Jahre nach ihrer Goldhochzeit verstarb, geht sie seit 2004 regelmäßig in die Altenstube, dem heutigen Generationentreff. In diesen fast 13 Jahren wurde dieser Ort ihre zweite Heimat. Gesellschaftsspiele wie Bingo, Kartenspielen, Mensch ärgere dich nicht, Kegeln, Ausflüge, gemeinsames Essengehen, miteinander tanzen, alles das reicherte ihren Lebensabend so richtig an.

Nichts konnte sie aufhalten, sie „musste“ jeden Tag von 14 bis 17 Uhr dort sein. Nur ihre ausgedehnten Urlaubsreisen, in die Türkei, Bulgarien, sogar in die USA und ihre vielen, vielen Urlaubsfahrten an die holländische Nordsee in ihren großen Caravan waren da die Ausnahmen. So ist es bis vor vier Jahren geblieben. Die täglichen zwei, drei Stunden in den Dörkesstuben sind ihr Lebenselixier, obwohl die Demenz schon mächtig zu spüren ist. Dennoch: ohne „Altenstube“ ging es gar nicht bei ihr. Ihren 98. Geburtstag konnte sie noch in großer Runde mit mehr als 25 Gästen in der Disko der Jugendherberge Hinsbeck feiern. Leider hat sich im vergangenen Jahr und vor allem in den vergangenen Monaten der Gesundheitszustand ständig verschlechtert, dennoch ist sie sehr zufrieden, in ihrem Haus, betreut und gepflegt von lieben 24-Stunden-Kräften, den Lebensabend verbringen zu können. So ist für den 99. Geburtstag auch nur der enge Familienkreis zur kleinen Feier anwesend. (hb)