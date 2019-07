Heiligenhaus : Radwege sollen für saubere Luft sorgen

Der Rat entscheidet gegen die Ausrufung des „Klimanotstandes“ in der Stadt. Verkehrskonzept 2020 ist vertagt.

Stattdessen einigte man sich einstimmig auf Klimaschutz-Inhalte, die bereits im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert und konsensfähig formuliert wurden: Dementsprechend bleibt der Stadtrat seinem bestehenden Grundsatzbeschluss von vor 5 Jahren verpflichtet, den klimagerechten Umbau der Stadt als fortlaufende und zentrale Aufgabe der zukünftigen Stadtplanung anzusehen. Die Stadt Heiligenhaus strebt an, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 in allen beeinflussbaren Bereichen (vorrangig Energie- und Wärmeversorgung, Verkehr) zu reduzieren und in einer fortlaufenden Debatte über zielführende Maßnahmen zu bleiben, um schon vor 2030 den Ausstoß an Treibhausgasen zu reduzieren. Außerdem: „Der Rat verpflichtet sich und all seine Gremien, die Klimaziele und den Klimaschutz bei allen zu behandelnden Themen, soweit dies möglich ist, zu berücksichtigen.“ Im Haupt- und Finanzausschuss, war man darauf bedacht, die anstehende Entscheidung des Rates im Rahmen des Klimaschutzes auf möglichst breite Mehrheiten zu stellen, hier war bereits kontrovers diskutiert worden: Dort hatte CDU-Ratsherr Ralf Herre eingewandt, dass die Ausrufung des Klimanotstandes ein unverzügliches Handeln hinsichtlich der größten CO 2 -Verursacher erforderlich mache. Demnach müsse das Heljensbad mit sofortiger Wirkung aufgrund der hohen CO 2 -Emissionen geschlossen werden. Dies läge aber nicht im Interesse der Fraktionen. Für Ratsherr Nils Jasper (Wahl) sei sofortiges Handeln unabdingbar. Auch der Begriff KIimanotstand sei durchaus angebracht, da die Uhr kurz vor 12 schlage.