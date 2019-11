Handball : Auch als Sechziger ist der Handball sein Leben

Kai Wandschneider feiert am Samstag runden Geburtstag. Beim TSV Bayer Dormagen besitzt der Trainer immer noch Kultstatus.

Es steht zu vermuten, dass Kai Wandschneider diesen Tag mit ein paar Tassen Kaffee und noch ein paar mehr Zigaretten begehen – und sich dabei Gedanken machen wird. Über Handball ganz bestimmt, aber auch über das Leben an sich. Denn Wandschneider ist einer der klügsten Köpfe in der oft oberflächlichen Sportbranche. So einer wie er hätte auch Philosoph oder Historiker werden können, wenn da nicht dieses Spiel gewesen wäre, das seine große Leidenschaft ist, dem er – ohne Übertreibung zu sagen – sein Leben gewidmet hat.

Vielleicht ist Kai Wandschneider deshalb nie einer der ganz Großen geworden in der Trainergilde der Handball-Bundesliga. Das Zeug zum Bundestrainer, die Fähigkeiten, einen Spitzenklub zu trainieren, hat er ganz bestimmt. „Aber wenn du kein Nationalspieler warst, sondern selbst nur in der Regionalliga gespielt hast, ist es schwer, in diesen geschlossenen Zirkel einzudringen,“ hat er mal gesagt.

In Dormagen, der bisher längsten Station seiner Trainerkarriere, hat er die Fähigkeit, aus Wenig Viel zu machen, zur Kunst erhoben. Nicht der Aufstieg in die Bundesliga am Ende der Saison 2007/2008 war dort sein größter Erfolg, sondern die Tatsache, die Mannschaft drei Jahre in der damals noch stärksten Liga der Welt zu halten, unter (finanziellen) Rahmenbedingungen, die heute noch Schwindelgefühle bei allen auslösen, die dabei waren. Sein Meisterstück waren die Relegationsspiele im Juni 2010 gegen den TV Emsdetten, als ihm der halbe Kader fehlte, was Wandschneider zum Meister der Improvisation werden ließ. Den 27:23-Sieg aus dem Hinspiel verteidigten die Dormagener bei der 26:29-Punktlandung mit gerade mal acht Feldspielern, wobei der achte Gennadij Chalepo hieß. Den damals 41-Jährigen hatte Wandschneider am Tag vor dem Spiel reaktiviert, um überhaupt eine Alternative in der Abwehr zu haben.