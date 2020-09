Rat in Hamminkeln entscheidet : In Sportanlagen werden Millionen investiert

Unter anderem der SV Ringenberg plant den Bau eines Kunstrasenplatzes. Foto: Pixabay

Hamminkeln In Wertherbruch, Brünen, Ringenberg und Mehrhoog sollen Fördergelder des Landes Nordrhein-Westfalen nach Rangliste vergeben werden. Die Politik soll am Mittwoch, 7. Oktober, entscheiden, welche Anlagen wann genau angepackt werden sollen.

Die Stadt Hamminkeln wird das Investitionspaket Sportstätten nutzen, das vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie aufgelegt wurde, so Beschäftigung sichern und dafür auf dem Feld der Sportinfrastruktur Vorhaben voranbringen soll. In der nächsten Stzung des Rates der Stadt Hamminkeln am Mittwoch, 7. Oktober, steht die Entscheidung an, welche Anlagen im Stadtgebiet aufgebessert werden sollen und in welcher Rangfolge sie angepackt werden. Sie sind teils ohnehin in der Planung, teils schon weit fortgeschritten.

Die Prioritätenliste sieht so aus: Auf Platz eins steht der Sportplatz Wertherbruch, dann folgen die Sportplätze in Brünen und Ringenberg, während die Tennisanlage des TC Mehrhoog die Rangliste abschließt. Antragsfolge und geplante Umsetzung sind abhängig von der Summe der bewilligten Fördermittel. Der Rat soll nun zunächst den Weg für Förderanträge freimachen. Die Stadt muss ihrerseits den Eigenanteil für die Investitionen bereitstellen.

Das Paket 2020/2021 soll Kommunen beim Erhalt ihrer Sportinfrastruktur unterstützen, was vom Land NRW auch als gesellschaftlicher Faktor bewertet wird. Es schüttet in laufenden Jahr 47 Millionen Euro aus, 2021 sollen es 31 Millionen sein. Dafür soll in erster Linie im Bestand baulich modernisiert und erweitert werden. Energetische Sanierung ist in diesen Zeiten ebenfalls ein großes Thema. Tempo zählt, denn die Förderung im Investitionspaket beträgt 100 Prozent, wenn man sich zu Anträgen noch dieses Jahr entschließt. 2021 wäre das Limit eine 90-prozentige Förderung. Am 16. Oktober ist das Schlussdatum, dafür braucht es den jetzt anstehenden Ratsbeschluss.

Für Sportvereine und Schulsportler sind die Pläne hochinteressant. Wertherbruch soll an erster Stelle einen Kunstrasenplatz auf der Fläche des heutigen Tennenplatzes erhalten. Das ist nicht neu, der Posten steht bereits im Haushaltsplan 2020 und sollte ursprünglich über die Strukturentwicklung finanziert werden. Die Planungen bezeichnet die Stadt als „weit fortgeschritten“.

Der SV Brünen hat bereits im Jahr 2018 ein Sanierungskonzept mit unterschiedlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen erarbeitet. Unter anderem wurde hier auch die Errichtung eines Kunstrasenspielfeldes aufgeführt und mit einer groben Kostenkalkulation versehen. Jetzt hat der Sportverein der Stadt signalisiert, den Förderantrag einzureichen. Auch der SV Ringenberg strebt einen Kunstrasenplatz an. Das Kunstrasen-Dreier-Paket wird jetzt von einem Planungsbüro förderfähig aufbereitet. Noch nicht in den Ratsunterlagen stehen Details für Mehrhoog.