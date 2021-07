Natur am Ortsrand von Gustorf und Gindorf : Die „Käfer-Allee“ hat jetzt einen Lehrpfad

Gustorf Natur erleben – und nebenbei etwas über heimische Pflanzen und Tiere lernen. Das ist auf dem Info-Pfad möglich, der jetzt auf der „Käfer-Allee“ am Ortsrand von Gustorf und Gindorf übergeben wurde.

Auf einer Strecke von gut anderthalb Kilometern steht die „Käfer-Allee“ jetzt in voller Blüte. Unterhalb der Landstraße 116 wächst und gedeiht alles prächtig – und wird augenscheinlich von denen gut angenommen, für die das alles geschaffen wurde: Schmetterlinge, Käfer und viele andere Insekten. Um darüber zu informieren, was an den Ortsrändern von Gustorf und Gindorf so alles kreucht und fleucht, haben Initiator Gerd Cremer und seine Mitstreiter nun einen Info-Pfad geschaffen – das neueste von mehreren Projekten, die bereits realisiert werden konnten.