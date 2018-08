LANGENFELD Roswitha und Rainer Maus sind seit 50 Jahren verheiratet und haben sich in St. Barbara kennengelernt.

Wie ein Prinz auf seinem Weißen Ross machte Rainer in seinem selbstgebauten, hellblauen Käfer seiner Roswitha einen Heiratsantrag. Die Geschichte der beiden Eheleute Maus, hört sich an wie aus einem Märchenbuch.

1963, ein ganz gewöhnlicher Tag im Kirchenchor von St. Barbara Reusrath. Als Rainer „sie“ erblickte. „Es war Liebe auf dem ersten Blick“ erzählt er, immer noch genauso verliebt wie damals. Zur Verlobung kam es jedoch erst nach dem Wehrdienst, 1967, nachdem er um sie und gegen die weiteren Verehrer kämpfte. Ein Jahr später dann die Hochzeit. Und nach 50 Jahren Ehe würde er sie immer wieder heiraten, so der damalige KFZ Meister. Heute leben sie in ihrem selbstgebauten Haus, haben zwei Kinder und seit knapp drei Wochen ein Enkelkind. Mit den Kindern hatten sie sich selbst jedoch Zeit gelassen, sieben Jahre nach der Hochzeit kam Tochter Sylvia zur Welt und neun Jahre danach der Sohn, mit der Begründung „erst das Häuschen, dann die Mäuschen“.

Zur Goldhochzeit gab es bereits in der Woche zuvor einen zweiten „Polterabend“ mit Straßensperrung. Außerdem gab es eine Dankmesse mit Kirchenchor in der St.- Barbara-Kirche. Zur Feier in der Hubertus Halle kamen Kirchenchor, Bruderschaft, Familie, Freunde und Nachbarn. Sogar Bürgermeister Frank Schneider kam, um ihnen persönlich zu gratulieren.