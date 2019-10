Brisk Boots Weeze : Glänzende Abzeichen für flotte Tänzerinnen

Weeze Neulich ertanzten sich insgesamt 21 Tänzerinnen der Brisk Boots Weeze Bronze, Silber und das Goldabzeichen des Deutschen Tanzsportbundes (DTSA). Trotz der hervorragenden Vorbereitung durch die Trainerin Nadine Hinkelmanns lag eine aufgeregte Stimmung in der Luft.

Nach der erfreulichen Mitteilung durch die Prüferin, dass alle Prüflinge in der nächsten Prüfung eine Stufe weiter seien, wurde im Bürgerhaus Weeze bis in den nächsten Tag gefeiert. Damit alle Boots auch bis „Mitternacht“ durchhalten konnten, gab es blechweise Pizza von Michelone in Weeze. Wer miterleben möchte, was geschieht, wenn „Mitternacht“ getanzt wird, der kann gerne mal zum Schnuppern vorbeikommen. Kontakt: Brisk Boots Weeze, Telefon 0172 2092396, www.briskboots.de