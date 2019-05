Chemiekonzern : Gewinneinbruch bei BASF

Mannheim Das Ergebnis des Chemiekonzerns fällt im ersten Quartal um 25 Prozent. Er leidet vor allem unter der schwachen Nachfrage aus der Autoindustrie. Erst für das zweite Halbjahr ist Besserung in Sicht.

Auch das zweite Quartal werde noch schwierig bleiben, sagte der seit einem Jahr amtierende BASF-Chef Martin Brudermüller auf der Hauptversammlung des Unternehmens. Erst für das zweite Halbjahr rechnet er mit Besserung. Die Prognose für das Gesamtjahr behält das Unternehmen bei und hofft weiter auf ein leichtes Umsatzwachstum und ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen, das leicht steigen soll. In der zweiten Jahreshälfte werde die Nachfrage nach Autos wahrscheinlich wieder anziehen, der Rhein werde voraussichtlich mehr Wasser führen als im vergangenen Sommer, als die Ludwigshafener die Produktion wegen des niedrigen Pegels drosseln mussten. Außerdem zahlt sich die Übernahme der Saatgut- und einiger Herbizidgeschäfte von Bayer allmählich aus. Diese hatte Bayer wegen der Monsanto-Übernahme aus kartellrechtlichen Gründen abgeben müssen. Am 1. Mai war die Fusion der Öl- und Gastochter Wintershall mit der früheren RWE-Tochter DEA abgeschlossen worden. Sofern es die Marktbedingungen erlaubten, werde dieses nun führende europäische Öl- und Gasunternehmen in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres an die Börse gebracht.