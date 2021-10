Betriebshof Wipperfürth/Hückeswagen : Geh- und Radweg in den Wupperauen wieder geöffnet

Kaum geöffnet, schon gerne genutzt: Fußgänger und Radfahrer auf dem Weg in den Wupperauen am Freitagnachmittag. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Der Radweg in den Wupperauen wurde mit Pfosten und Flatterband eingefasst. Außerdem wurden Warnschilder aufgehängt, denn die Wiesen und der Uferbereich bleiben gesperrt.

Das gute Wetter passte zum Anlass: Mitarbeiter des Bauhofs haben am Freitag den Geh- und Radweg in den Wupperauen wieder freigegeben. Die Ergebnisse der Bodenanalysen nach der Flut Mitte Juli hatten zwar eine erhöhte Konzentration an Mineralölkohlenwasserstoffen und damit weiteren Handlungsbedarf festgestellt, dennoch wurde in Absprache mit dem Umweltamt entschieden,den Radweg wieder zu öffnen. Aber die Wiesenflächen und der Uferbereich bleiben gesperrt. Der Radweg wurde deshalb mit Pfosten und Flatterband (um Draht gewickelt) eingefasst. Außerdem wurden Warnschilder aufgehängt, Bürger sollten also das Betretungsverbot der Wiesenflächen unbedingt beachten.