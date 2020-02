Überfälle an Bahnhöfen : Videokameras in jeden dritten NRW-Bahnhof

Düsseldorf Straftaten in Bahnhöfen sind für die Bevölkerung zu einem wichtigen Thema auch in NRW geworden. Die Landesregierung will nun weitere Bahnhöfe mit Videokameras ausrüsten lassen. Auf Dauer soll jeder dritte Bahnhof so kontrolliert werden. Außerdem loben bei einer Umfrage die meisten Fahrgäste mehr Sicherheitskontrollen.

Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (rky) Die Bahnhöfe in NRW sollen für eine höhere Sicherheit deutlich häufiger mit Video-Kameras ausgerüstet werden. Dafür wird das Land bis 2024 zehn Millionen Euro an Zuschuss auszahlen. Das kündigte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auf einem Kongress an. „Wir möchten, dass sich die Menschen wohl fühlen, wenn sie in den Zügen oder an den Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind“, sagte Wüst. „Wenn Bahnen und Bahnhöfe zu guten Orten werden, macht das den ÖPNV wieder ein Stück attraktiver.

Als Ziel soll jeder dritte Bahnhof mit Videokameras überwacht werden. Die aktuelle Zahl liegt deutlich niedriger, wobei allerdings die Bahnhöfe in den großen Städten schon jetzt sehr oft per Video kontrolliert werden. „Eine effektive Videoüberwachung an den Bahnhöfen und in den Zügen erhöht die Hemmschwelle für Gewalttaten und sorgt dafür, dass weniger Vandalismus und Graffitis zu beklagen sind“, sagt. José Luis Castrillo, Vorstand des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr. Auch der Nahverkehr Nahverkehr Westfalen-Lippe und der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR), in dem der VRS ist, begrüßen die Hilfe.

Der VRS berichtet, dass er bereits 84 der 200 Bahnhöfe mit Video überwacht, davon 64 auf allen Bahnsteigen. „Wir werden die neuen Mittel nehmen, um die Sicherheit weiter zu erhöhen“ sagt ein VRSSprecher. So werde in Düren-Opladen eine 360-Grad-Kamera ausprobiert, gerade abgelegene Stationen würden künftig besser überwacht.

Der VRS berichtet außerdem, ab 2021 würden in NRW 90 Prozent der Nahverkehrszüge mit Video ausgerüstet.