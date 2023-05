Fotos G7-Gipfel in Hiroshima gedenkt Opfern des Atombombenabwurfs

Die Staats- und Regierungschefs legten am Freitag Kränze am Friedensdenkmal in Hiroschima nieder, ganz rechts: Bundeskanzler Olaf Scholz. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kanadas Premierminister Justin Trudeau sind ganz links zu sehen. Rechts daneben ist der Französische Präsident Emmanuel Macron mit Japans Premierminister Funio Kishida im Gespräch. Links von Olaf Scholz steht US-Präsident Joe Biden.