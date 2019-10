Fußball : VfR-Coach Cengiz Yavuz läutet die Alarmglocken

Der VfR Neuss und Younes Kraich (r.), hier im Laufduell mit Gieraths David Jäger, sind als neuer Tabellenführer jetzt die Gejagten. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kreisliga A: Die Neusser sind Spitzenreiter, aber ihr Trainer sendet Warnsignale. Köthes Einstieg in Nievenheim verschiebt sich.

Seit Donnerstagabend ist der VfR Neuss nun auch offiziell Tabellenführer. Am zehnten Spieltag der Fußball-Kreisliga A befindet sich der Aufsteiger nun erstmals in der Rolle des Gejagten.

DJK Hoisten – BV Wevelinghoven 0:7 (0:2). Die erste Partie des Spieltages hat der BV Wevelinghoven bereits am Donnerstagabend für sich entschieden. Bei der DJK Hoisten siegten die Jungs aus der Gartenstadt deutlich. Benedikt Klasen (70., 75.), Alexander Kring (19.), Dennis Kluge (44.), Christian Bayer (51.), Milton Soares-Lamas (78.) und Manuel Sousa trafen beim Torfestival für den BV. „Der Knoten ist endlich mal aufgegangen, trotzdem müssen wir auf dem Boden bleiben. Hoisten war schon sehr schwach“, ordnete Wevelinghovens Trainer Tim Bernrath die Partie ein. Für Hoisten war es bereits die dritte Klatsche in Folge. Insgesamt kassierte die DJK Germania 18 Gegentore in den letzten drei Spielen.

TuS Grevenbroich – VfL Jüchen/Garzweiler II 2:5 (1:0). Nach dem frühen Führungstreffer von Jan-Niklas Eschweiler (6.) war der TuS Grevenbroich noch auf Kurs, nach der Pause erfolgte dann aber der „Einbruch“. Auf die Treffer von Felix Eßer (53.) und Maxi Schüller (57.) konnte Dario Russo (59.) noch mit dem Ausgleich antworten. Dem Doppelschlag von Spielertrainer Danny Hepner (61., 72.) und Eßers (89.) zweiten Treffer hatte der TuS nichts mehr entgegen zu setzen. „Wir haben zu recht verloren“, gesteht Grevenbroichs Trainer Peter Vogel. Nächster Gegner ist der FC Zons. Vogel erklärt: „Wir müssen uns stabilisieren und zu unserem Spiel finden.“

Warnung trotz Platz eins. Zwei Mal in Folge ist der VfR Neuss bereits aufgestiegen und nun stehen die Neusser schon wieder an der Tabellenspitze. Nach der „Ohrfeige“ vom TuS Grevenbroich (0:5) hat der VfR in der Kreisliga A kein einziges Spiel mehr verloren. Stellt sich die Frage: Marschiert der Traditionsverein nach dem Neustart jetzt sogar durch bis in die Bezirksliga? Der Weg ist noch weit und Trainer Cengiz Yavuz macht trotz Tabellenführung keinen wirklich glücklichen Eindruck. „Die Leistung von uns stimmt momentan eigentlich nicht. Das Training auf der matschigen Asche ist eine Katastrophe und die Stimmung ist auch nicht wirklich super“, bemängelt Yavuz. Die Angst vor der Überheblichkeit seiner Spieler ist groß. „Wir müssen aufpassen. Das wird kein Selbstläufer. Ich versuche die Jungs immer wieder zu warnen.“ Als Liga-Primus empfängt der VfR Neuss am Sonntag die Reserve des SC Kapellen. „Die sind ganz schwer einzuschätzen“, sagt Yavuz und stellt klar: „Wir wollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. 20 Punkte sind es jetzt, die reichen aber noch nicht.“ Dabei hat er vor allem an die Saison 2014/15 im Hinterkopf, als er nach der Hinrunde mit dem VfR Büttgen mit 29 Punkten auf Rang vier lag. In der Rückserie holte Büttgen nur noch neun Punkte und schaffte gerade so den Klassenerhalt. Das will Yavuz nicht noch einmal erleben.

Nievenheim mit neuem alten Coach. Nach der Entlassung von Trainer Peter Hanschmann wird Daniel Köthe den VdS Nievenheim übernehmen - zumindest bis zur Winterpause. Was im Anschluss passieren wird, ließen beide Parteien offen. Köthe ist in Nievenheim kein Unbekannter. In der Saison 2017/2018 trainierte er die Sportfreunde. Die Wege trennten sich allerdings schon im Winter, da der 31-Jährige aus beruflichen Gründen kürzer treten musste. „Ich bin immer noch nah an der Mannschaft und stehe mit vielen in Kontakt. 95 Prozent der Mannschaft kennt mich schon“, sagt Köthe und erklärt die Abmachung mit dem Vorstand: „Wenn bis zum Winter eine Verbesserung und eine Spielidee zu erkennen ist, könnte es auch sein, dass ich in der Rückrunde Trainer bleibe.“ Am Sonntag bei der Partie gegen die DJK Novesia fällt der neue Coach allerdings krankheitsbedingt aus. Co-Trainer Ronny Frohs übernimmt das Kommando. „Das ist natürlich ärgerlich, aber Ronny macht das schon“, sagt der hörbar angeschlagene Köthe.