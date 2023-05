Madrid feiert „Rambo Rüdiger“ Frust-Abend für Manchester City und Familie Haaland

Die Entscheidung im „vorweggenommenen Finale“, der Neuauflage des hochdramatischen Halbfinales der vergangenen Saison, fällt am kommenden Mittwoch im Etihad Stadium. Real mag mit Blick auf das Finale am 10. Juni in Istanbul und den 15. Titel optimistisch sein. Aber kann man Haaland erneut stoppen? „Wir haben alles in unserer Hand ... Ich freue mich auf das Spiel nächste Woche!“, schrieb Haaland auf Twitter.