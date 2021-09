Fortuna-Frauen bereit zum Klassenkampf

Kreisläuferin Laura Freude (am Ball) ist neu bei Fortuna. Foto: Lutz Nebel

Düsseldorf Die Handballerinnen von Fortuna Düsseldorf starten am Sonntag ersatzgeschwächt beim TuS Königsdorf in die neue Spielzeit der dritten Liga. Saisonziel ist der KLassenerhalt.

Wenn die Handballerinnen der Fortuna am Sonntag beim TuS Königsdorf in die neue Spielzeit der dritten Liga starten, liegt eine lange coronabedingte Durststrecke hinter ihnen. Dann ist es fast elf Monate her, dass sie ihr letztes Meisterschaftsspiel bestritten haben. Damals setzten sie sich bei der SG Kappelwindeck mit 28:25 durch, bevor die Saison nach nur zwei Spieltagen im Oktober 2020 abgebrochen wurde.

Deshalb ist die Vorfreude auf die Partie bei den Fortunen riesengroß, obwohl die Aufgabe in Frechen nicht leicht wird. Dort erwartet sie ein angeschlagener Gegner, der seine Auftaktbegegnung bei der HSG Rodgau Nieder-Roden knapp mit 20:22 verloren hat, obwohl er eigentlich eine starke Mannschaft mit einer gesunden Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen hat. Die Gäste hingegen wissen noch nicht wo sie nach einer intensiven Vorbereitung stehen, da ihr Auftaktmatch gegen den 1. FC Köln auf Wunsch der Kölnerinnen in den Oktober verschoben wurde.

Info 70 Mannschaften und eine Vorrunde mit sechs Staffeln: Das ist das Fundament für die Saison 2021/22 in der 3. Liga der Frauen. Vorstand und Präsidium des Deutschen Handballbundes haben auf Vorschlag der Spielkommission 3. Liga entsprechende Beschlüsse zur Staffelanzahl und zum Modus gefasst. Die Spielzeit beginnt – abhängig vom Votum der Vereine – am letzten August- oder ersten Septemberwochenende; die letzten Spiele sind für das erste Juniwochenende 2022 geplant. Es werden drei Aufsteiger in die 2. Liga ausgespielt; 22 Teams steigen in die Oberligabereiche ab, sodass für die Saison 2022/23 eine Stärke der 3. Liga von 60 Mannschaften erreicht wird.

Beim TuS wird Fortuna-Trainerin Ina Mollidor in Emma Petters, Nicole Münch und Kitti Herbak schon zum Saisonbeginn auf drei Spielerinnen verzichten müssen, da diese angeschlagen sind und deshalb geschont werden sollen. Zudem ist für Torhüterin Katja Grewe nach einem Kreuzbandriss bereits vor dem ersten Anpfiff die Saison zu Ende. Von daher ist man bei der Fortuna froh, mit vier Torhüterinnen und 17 Feldspielerinnen, einen großen Kader zur Verfügung zu haben.

Dies ist auch mit Blick auf eine lange Saison wichtig, in der sich verletzungsbedingte Ausfälle nicht vermeiden lassen werden. Schließlich müssen die Fortunen in der Vorrunde 22 Spiele bestreiten und haben nur wenn sie mindestens als Sechster die Ziellinie überschreiten, den direkten Klassenerhalt sicher. Ansonsten geht es in einer Sechser-Gruppe bis Anfang Juni weiter, aus der am Ende vier Mannschaften den bitteren Weg in die Niederrhein-Liga antreten müssen.

Da trifft es sich gut, dass die Fortuna das Projekt Klassenerhalt mit einer weitestgehend eingespielten Truppe angehen kann. Lediglich Eileen Neumann und Laura Lenzen, die das Oberliga-Team verstärken werden, sowie Kira Eickerling (SG Überruhr) fehlen aus dem Vorjahreskader. Für sie kamen bereits Mitte des Jahres Kreisläuferin Laura Freude (SG Überruhr) und Außenspielerin Kitti Herbak (Bayer Leverkusen). Ganz frisch zur Mannschaft gestoßen sind zudem aus Berlin die beiden großgewachsenen Rückraum-Spielerinnen Vivian Wittwer und Carolina Wodetzki. Über diesen unerwarteten Zugang freut sich Torwarttrainer Klaus Allnoch ganz besonders: „Die Beiden passen nicht nur sportlich sehr gut in unser Gesamtkonzept, sondern sind auch menschlich eine echte Bereicherung“.