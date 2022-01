Flic-Flac in Kleve : Kleiderspenden für Kinder dringend gesucht

Kleve Die Bestände lichten sich: Der Kinder-Second-Hand-Laden „Flic-Flac“ bittet um Spenden von Textilien, um die derzeit leeren Regale aufzufüllen.

Zoller kann nur mutmaßen, warum die Regale mal gut gefüllt, aber auch mal, wie jetzt, schlecht gefüllt sind. „Oft ist es so, wenn wir wieder einen Aufruf starten, dann merken die Leute es auch, durchsuchen ihre Keller und dann kommen die Sachen wieder zuhauf“, sagt sie. Sicher sei es auch coronabedingt, wenn weniger Leute Ware vorbeibringen. Dazu seien durch pandemieerschwerte Lieferketten das Angebot gesunken und die Preise für Neuwaren gestiegen. Zoller vermutet auch noch etwas anderes. „Für Nebenkosten wie Heizung sind die Kosten stark gestiegen, in manchen Bereichen wie der Gastronomie haben Menschen ihre Arbeit verloren. Leute mit wenig Verdienst kaufen dann mehr in Secondhand-Läden ein, wodurch dann weniger da ist“.

Das Angebot des SkF, das es in Kleve und Kevelaer gibt, ist beliebt und richtet sich in erster Linie an Geringverdiener, aber jeder darf kommen und einkaufen. Mit den Einnahmen wird die Miete und der Unterhalt der Kinderkisten finanziert. Denn in der Kinderkiste werden die Textilien sortiert, gewaschen und aufgebügelt. „Wir wollen unserer Klientel bewusst nichts schenken, sondern die Sachen zu einem niedrigen Kurs anbieten“, erklärt Zoller. Dadurch würde die Ware wertgeschätzt, man habe das Gefühl, in einem ordentlichen Geschäft zu sein. Kunden können die Ware zudem selbst aussuchen und nur das nehmen, was sie wirklich bräuchten. Was nicht verkauft wird, komme dann Bedürftigen zugute.